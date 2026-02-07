Kłopoty popularnej sieci. 250 restauracji do zamknięcia

Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały Źródło: TVN24

Właścicielem Pizza Hut jest Yum! Brands — ta sama firma, do której należą także Taco Bell i KFC. Firma ujawniła w tym tygodniu, że w pierwszej połowie tego roku zamkniętych zostanie 250 "najsłabiej radzących sobie" lokali Pizza Hut, co stanowi około 3 proc. restauracji tej sieci w USA.

Nie opublikowano listy konkretnych lokalizacji.

Możliwa sprzedaż marki

Firma ogłosiła w listopadzie, że rozpoczęła "formalny przegląd opcji strategicznych" dla Pizza Hut, w tym możliwość sprzedaży marki. Yum! spodziewa się zakończenia przeglądu jeszcze w tym roku.

Pizza Hut od dłuższego czasu ma problemy i przegrywa walkę z konkurencją, zwłaszcza z Domino’s. Sieć odnotowała kolejny słaby kwartał. Nie pomogło nawet wprowadzenie taniej pizzy za 5 dolarów.

Znacznie lepiej radzi sobie Taco Bell. Sprzedaż wzrosła o 7 proc. dzięki regularnemu wprowadzaniu nowych pozycji w menu, przyciągnęły różnorodne grupy klientów - w tym osoby o wysokich dochodach, młodszych konsumentów oraz rodziny.

KFC również powoli poprawia swoją sytuację w USA. Sprzedaż wzrosła tam o 1 proc. Sieć stawia na zmiany w menu i zatrudniła menedżerów z Taco Bell, by odzyskać klientów, których straciła na rzecz konkurencji.

