Kłopoty Argentyny. USA gotowe podjąć "zdecydowane i stanowcze" kroki

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent przekazał, że na stole są "wszystkie opcje", by ustabilizować sytuację w Argentynie. Podkreślił też, że Donald Trump ma zaufanie do prezydenta Javiera Milei i jego zespołu ekonomicznego - podał Reuters.

Bessent powiedział dziennikarzom, że wszelkie działania USA będą "duże i zdecydowane". Dodał, że żadne kroki nie zostaną podjęte przed wtorkowym spotkaniem z Javierem Milei w Nowym Jorku, które odbędzie się przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Bessent o działaniach USA

Zapytany, czy Waszyngton może podjąć działania natychmiast po spotkaniu, Bessent odpowiedział: - Zobaczymy, jak będą wyglądały rynki i jaki będzie poziom odpływu kapitału. Może odpływ zamieni się w napływ. Nikt nie powinien wątpić w determinację tej administracji ani moją determinację.

Bessent nie chciał zdradzić, jakie konkretne kroki mogą podjąć Stany Zjednoczone, ale podkreślił: - Mogę powiedzieć, że będą one zdecydowane i stanowcze.

Argentyńskie aktywa finansowe pozytywnie zareagowały na te informacje - akcje notowane w USA wzrosły o ponad 10 proc., a peso umocniło się po gwałtownych spadkach w ostatnich tygodniach - poinformował Reuters.

Problemy Argentyny

Rynkami wstrząsnęły informacje o zarzutach korupcyjnych w kręgu Javiera Milei oraz większą niż oczekiwano porażką w wyborach lokalnych w Buenos Aires. To odzwierciedla rosnącą frustrację związaną z oszczędnościowym podejściem i wywołuje obawy inwestorów co do zdolności prezydenta Argentyny do dalszego przekształcania gospodarki w obliczu zbliżających się październikowych wyborów - wskazał Reuters.

Bessent stwierdził, że nie widzi ryzyka finansowego rozprzestrzenienia się skutków tych wydarzeń i podkreślił zaufanie Waszyngtonu do wdrażania reform gospodarczych przez Argentynę.

Od momentu przejęcia władzy pod koniec 2023 r. Milei odniósł pewne sukcesy w opanowaniu wysokiej inflacji i osiągnięciu nadwyżki budżetowej.

"Próbują wzmocnić Argentynę przed wyborami"

- Próbują wzmocnić Argentynę przed wyborami – o ile uda im się dotrwać do tego momentu – wskazał Mark Sobel, były wysoki urzędnik Departamentu Skarbu USA i obecny przewodniczący amerykańskiego think tanku Official Monetary and Financial Institutions Forum.

Dodał też: - Milei zasługuje na ogromne uznanie za to, co zrobił w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej, ale kurs walutowy jest po prostu znacznie zawyżony i muszą to naprawić.

Kroki w tym kierunku spowodowałyby inflację, co stanowiłoby kolejne wyzwanie przed wyborami.

Jak USA mogą pomóc Argentynie

Bessent po raz pierwszy ogłosił wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Argentyny w poście w mediach społecznościowych.

"Opcje te mogą obejmować między innymi linie swapowe, bezpośredni zakup waluty oraz zakup długu publicznego denominowanego w dolarach amerykańskich z Funduszu Stabilizacji Walutowej Departamentu Skarbu" – napisał Bessent na X.

Powiedział dziennikarzom, że działania Stanów Zjednoczonych nie będą wiązały się z dodatkowymi warunkami wykraczającymi poza umowę pożyczki zawartej z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

"Nie mogę wypowiadać się w imieniu prezydenta, ale jeśli chodzi o Departament Skarbu, nie ma żadnych warunków" – wyjaśnił sekretarz skarbu USA.

Dodał również: "Jesteśmy przekonani, że poparcie prezydenta Javiera Milei dla dyscypliny fiskalnej i reform sprzyjających wzrostowi gospodarczemu jest niezbędne, aby przełamać długą historię upadku Argentyny".

Argentyna pożycza od MFW

W kwietniu Argentyna podpisała nową czteroletnią umowę pożyczki o wartości 20 mld dolarów z MFW, którego największym udziałowcem są Stany Zjednoczone. Umowa wymagała od kraju zniesienia wieloletniej kontroli walutowej i złagodzenia restrykcji dotyczących peso. Ekonomiści wciąż uważają jednak, że waluta pozostaje przeszacowana.

W piątek argentyński bank centralny dokonał największej dziennej sprzedaży dolarów od prawie sześciu lat, czym kontynuuje wykorzystywanie rezerw do wspierania lokalnej waluty i zaspokaja silny popyt na dolara ze strony inwestorów instytucjonalnych obawiających się niestabilności politycznej.

Ostatnia interwencja banku opiewała na kwotę 678 mln dolarów, co oznacza, że łączna kwota dolarów sprzedanych w ciągu ostatnich trzech sesji wyniosła 1,1 mld dolarów.

W kwietniu Argentyna wzmocniła malejące rezerwy walutowe, przedłużając o kolejny rok umowę swapową z Chinami o wartości 5 mld dolarów.

Bessent o rozmowie z szefową MFW

Bessent powiedział dziennikarzom, że MFW nie będzie w stanie wprowadzić zmian do programu dla Argentyny przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Dodał, że w weekend rozmawiał z szefową MFW Kristaliną Georgiewą i jest "bardzo zadowolony" ze stanowiska tej międzynarodowej instytucji.

Nie było od razu jasne, czy Georgiewa, która również ma uczestniczyć w posiedzeniach ONZ, spotka się z Javierem Milei w Nowym Jorku. MFW nie skomentował od razu sytuacji Argentyny.

Bessent stwierdził, że administracja Trumpa ma nadzieję umocnić to, co postrzega jako prawicowy zwrot w krajach Ameryki Łacińskiej, w tym potencjalnie w Kolumbii.

Sekretarz skarbu USA za zamieszanie w Argentynie obwinił nerwowych inwestorów, którzy mają pewnie "pamięć mięśniową" z poprzedniej administracji Argentyny.

- Albo mamy do czynienia z zarządzaniem ryzykiem, albo z pośpiechem do wyjścia z myślą, że opozycja może dobrze wypaść w nadchodzących wyborach – powiedział cytowany przez Reutersa Bessent.

