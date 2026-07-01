Awantura o klimatyzację. "Cena będzie nieproporcjonalnie rosła"

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Za oknami termometry pokazywały niemal 40 stopni, równie szybko rosła temperatura sporu. Tym razem francuscy politycy kłócili się jednak nie o podatki, sprawy światopoglądowe czy migrację, lecz o... klimatyzację.

- Nie wolno nam instalować jej wszędzie - przekonywał Jean-Luc Melenchon, lider lewicowej partii Francja Niepokorna. - Ja osobiście nie zamierzam umieszczać mojej wnuczki od rana do wieczora w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wiemy przecież, jak projektować budynki odporne na upały - mówił.

Odsiecz przyszła szybko i to z przeciwnego bieguna politycznej sceny. - Absurdem jest pozwalanie ludziom umierać z powodu upałów - mówiła liderka prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Wcześniej zapowiedziała - bez podawania szczegółów - "wielki plan wyposażenia kraju w urządzenia do klimatyzacji".

Według sondażu przywoływanego przez francuski dziennik "Le Monde" aż 78 proc. Francuzów uważa, że klimatyzacja nie jest przyjazna środowisku. Już w 2021 roku niemal sześciu na dziesięciu ankietowanych deklarowało, że woli "cierpieć z powodu upału niż zainstalować klimatyzację".

Wraz z kolejnymi falami upałów także do Polski docierają podobne spory. Widać to było w weekend w mediach społecznościowych. Politycy tych emocji jeszcze nie podgrzewają. Jeszcze.

Klimatyzacja "wyznacznikiem statusu"

Niedziela, 40,5 stopni Celsjusza w Słubicach. Tak wysokiej temperatury w historii pomiarów w Polsce jeszcze nie odnotowano.

Nic dziwnego, że w ostatnich dniach internet zalały ogłoszenia typu: "jaki jest orientacyjny koszt montażu klimatyzacji", "szukam sprawdzonej firmy z możliwie najszybszym terminem".