Klienci mogli wypłacać pieniądze, których nie mieli. Bank przeprasza za usterkę

W Irlandii doszło do niezwykłego incydentu bankowego. W wyniku błędu klienci Bank of Ireland mogli wypłacać pieniądze, których nie mieli ani na kontach, ani na dopuszczalnych debetach. Przed bankomatami ustawiały się gigantyczne kolejki, a irlandzka policja (Garda) wysyłała ludzi by ich pilnowały. Bank poinformował, że błąd został naprawiony, przeprosił za niego i dodał, że pieniądze pobrane z bankomatów zostaną potrącone z kont.