Huragany, pożary i powodzie. W USA podliczono wielkość strat

W 2020 roku w USA miały miejsce 22 pogodowe lub klimatyczne klęski żywiołowe. Każda z nich spowodowała straty w wysokości co najmniej 1 miliarda dolarów - wynika z danych Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA). To najwyższa odnotowana liczba takich zjawisk w jednym roku.

Dotychczas najwyższą liczbę klęsk żywiołowych, które spowodowały straty wysokości co najmniej 1 mld dolarów, zarejestrowano w 2011 i 2017 roku - było ich w tych latach po 16. Klimatolog NOAA Adam Smith w rozmowie z CNN Weather powiedział, że to już szósty rok z rzędu, w którym Stany Zjednoczone doświadczyły co najmniej 10 takich katastrof.