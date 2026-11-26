Ze świata Kim Dzong Un chce zwiększyć rolę broni jądrowej. Padła konkretna zapowiedź Oprac. Paulina Karpińska |

Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni Źródło wideo: Reuters, KCNA Źródło zdj. gł.: Reuters

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- Musimy zwrócić uwagę na praktyczne wykorzystanie taktycznej broni nuklearnej do wykonywania różnych misji w różnych obszarach - oświadczył Kim Dzong Un podczas środowej inspekcji bazy produkcji materiałów jądrowych klasy wojskowej, bazy urządzeń napędu jądrowego oraz Instytutu Broni Jądrowej w nieujawnionych lokalizacjach.

Według relacji KCNA przywódca Korei Płn. uzasadnił to wartością militarną takiej broni we współczesnych konfliktach oraz sytuacją na granicy z państwem, które określił jako "najbardziej szkodliwy wrogi kraj".

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Skrytykował też politykę USA, zarzucając Amerykanom napędzanie proliferacji nuklearnej wśród sojuszników w Azji Północno-Wschodniej, m.in. poprzez dzielenie się bronią jądrową, wspólne jej użycie oraz inicjatywy takie jak pakt AUKUS i okręty podwodne o napędzie jądrowym.

Kim Dzong Un oświadczył, że status Korei Płn. jako państwa posiadającego broń jądrową jest zapisany w konstytucji i nie podlega zmianom. Zapowiedział, że Pjongjang nie będzie zabiegać o uznanie tego statusu przez inne kraje, a każdą próbę jego podważenia uzna za „najbardziej skrajnie toksyczny akt naruszenia suwerenności i ingerencji w sprawy wewnętrzne” oraz „otwarte wypowiedzenie wojny”.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że inspekcja obiektów jądrowych ma podkreślić determinację Pjongjangu w rozbudowie i dywersyfikacji arsenału nuklearnego wbrew międzynarodowym apelom o denuklearyzację w momencie, gdy pojawiają się pytania o szanse na wznowienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump deklarował w ostatnich tygodniach otwarcie na ponowne spotkanie z Kimem, jednak Pjongjang nie wykazał dotąd gotowości do podjęcia rozmów bez uznania swojego statusu atomowego.

Również chiński przywódca Xi Jinping zaapelował w ubiegłym tygodniu do liderów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, o dążenie do budowy świata wolnego od broni atomowej.

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Pjongjang rozbudowuje arsenał nuklearny mimo rezolucji ONZ

Agencja Yonhap przypomina, że na IX zjeździe Partii Pracy Korei w lutym 2026 r. władze zapowiedziały dalsze wzmacnianie potencjału nuklearnego w ramach pięcioletniego planu modernizacji sił zbrojnych.

Środowa inspekcja była czwartym raportowanym wyjazdem Kima do obiektów związanych z programem jądrowym od września 2024 r. (po wizytach we wrześniu 2024 r., styczniu 2025 r. oraz czerwcu 2026 r.). Pjongjang wpisał politykę nuklearną do konstytucji w 2023 r., rozwijając arsenał wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ.