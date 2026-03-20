Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. Miały płynąć do Dubaju

Samochody na wyspie Lamu, Kenia
Tysiące luksusowych samochodów na kenijskiej wyspie Lamu
Źródło: Reuters
Ponad cztery tysiące samochodów, w tym najnowsze modele Porsche, trafiło do magazynów portowych kenijskiej wyspy Lamu. Miały płynąć do Dubaju, ale statki nie zdecydowały się na przepłynięcie cieśniny Ormuz.

Niespodziewany rozładunek to jedna z konsekwencji trwającej trzeci tydzień wojny, jaką Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą z Iranem. Statki pod koniec lutego wypłynęły z Japonii i zmierzały do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie odważyły się jednak na przepłynięcie przez kontrolowaną w pełni przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej cieśninę Ormuz.

Port przygotowuje się na "gwałtowny napływ statków"

Pierwszy statek z 469 samochodami na pokładzie został rozładowany na Lamu już w zeszłym tygodniu. Kolejny, płynący pod francuską banderą Grande Florida z około 3,8 tys. samochodów zacumował tam we wtorek, a do kenijskiego brzegu zbliża się jeszcze jeden transportowiec z 5 tys. luksusowych samochodów - poinformował dyrektor generalny portu w Lamu, Abdulaziz Mzee.

W środę, dyrektor portu, kapitan Wiliam Ruto - imiennik prezydenta Kenii - powiedział mediom, że port ten przygotowuje się na "gwałtowny napływ statków" w najbliższych dniach w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na wodach Bliskiego Wschodu.

Samochody pozostaną w kenijskich magazynach do czasu ustabilizowania się sytuacji - wynika z informacji zarządu portu.

Samochody na wyspie Lamu
Samochody na wyspie Lamu
Źródło: x.com/Kenya_Ports

Porty Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do których miały trafić luksusowe samochody, zostały zaatakowane przez irańskie pociski balistyczne i drony już na początku marca w odwecie za rozpoczęte 28 lutego ataki USA i Izraela oraz za zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.

OGLĄDAJ: Tomasz Siemoniak w "Jeden na jeden"
Agata Adamek

Tomasz Siemoniak w "Jeden na jeden"

Agata Adamek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Kenya_Ports

Udostępnij:
Tagi:
KeniasamochodystatkiCieśnina OrmuzDubajUSAIranZEA
Zobacz także:
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Donald Trump prezydent USA
Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
Karol Nawrocki
Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"
shutterstock_2600185337
Strach rozdaje karty. "Cena nie jest już jedynym kryterium"
Maja Piotrowska
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
"Wzrost cen biletów jest nieunikniony"
Turystyka
shutterstock_2420167847_1
Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół
Donald Tusk
Orlen wyprzedził Gazprom. Tusk komentuje, Morawiecki ripostuje
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
"Nowy porządek w cieśninie Ormuz". Oto pomysł Iranu
Czekolada
Cena produktu wystrzeliła. Polska na czele rankingu
Łukasz Figielski
Viktor Orban
Orban: to dla Węgrów kwestia przetrwania
shutterstock_2156231583
Gaz gwałtownie drożeje. "Potwierdza fatalne prognozy"
Rynki
Rafineria Samref w Janbu, Arabia Saudyjska
Iran odpowiada. Atak na ważne instalacje
broker, giełda, wall street, stock exchange
Ceny szukają sufitu. "Wcale nie będzie szaleństwem"
Rynki
Premier Słowacji Robert Fico
Fico: Polakom opłacało się tankować, wyschły dziesiątki stacji paliw
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Twórca ujawnia kulisy projektu
Tech
Samorządowcy skierują wnioski do UOKiK o zbadanie polityki Orlenu w zakresie kształtowania cen paliw
Domański: to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji
Pieniądze
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Najnowsze dane z przemysłu
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle przeciętnie zarabiamy. "Powiało chłodem"
Z kraju
lotnisko JFK Nowy Jork USA - Midary shutterstock_2230337947
Kolejne kraje zapłacą kaucję za wizę do USA
Turystyka
shutterstock_2523824573
"Rozległe zniszczenia". Iran zaatakował kluczowy kompleks energetyczny
shutterstock_2623282487_1
Zwrot w handlu ropą. Rosyjskie tankowce zmieniają kurs
W piątek na amerykańskiej giełdzie ceny ropy spadają - informują maklerzy
Atak na największe złoże świata. Ceny gwałtownie rosną
Rynki
sprzęt safe PAP
Kredyt koreański, obligacje a SAFE. Różnica to ponad 160 miliardów
Z kraju
Japonia. Kryzys paliwowy
Tak źle nie było od 1990 roku. Pilna interwencja władz
pap_20100719_0QX
Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"
Viktor Orban, Węgry
Orban zapowiada blokadę. "Sytuacja jest prosta"
Lotnisko w Dubaju
To ma być największe lotnisko świata. "Krótkotrwały wstrząs"
Alicja Skiba
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak
Wiceminister: czas zadać pytanie, dlaczego tylko jeden senator PiS-u powiedział, jak jest
Z kraju
Puste lotnisko w Berlinie
Lotnisko zawiesiło wszystkie połączenia. Setki odwołanych lotów
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

