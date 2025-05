Brakuje jednego punktu procentowego. "Dobra wiadomość"

Unia Europejska jest o krok od realizacji założeń klimatycznych, brakuje tylko jednego punktu procentowego - podała w środę Komisja Europejska. Zaktualizowanych planów na rzecz energii i klimatu, zgodnych z unijnymi założeniami, wciąż nie przesłały Polska, Belgia i Estonia.

W komunikacie KE czytamy, że kraje, które nie złożyły swoich planów, muszą to zrobić niezwłocznie. Tymczasem w prognozie KE uwzględniła ich ogólne cele.

W związku z niezłożeniem planów Komisja Europejska w marcu br. przeszła do drugiego etapu procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski, Belgii, Estonii, Chorwacji i Słowacji (dwa ostatnie kraje nadrobiły jednak zaległości).

Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie CO2 o 55 proc. w 2030 r. w stosunku do 1990 r. Po ocenie zaktualizowanych planów krajowych, które przysłały 24 państwa członkowskie, KE doszła do wniosku, że Wspólnota jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu wyznaczonego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu - jeśli państwa członkowskie zrealizują swoje plany, UE w 2030 r. powinna zmniejszyć emisję CO2 o 54 proc. względem 1990 r.

- Dzisiejsza ocena to dobra wiadomość - podkreślił komisarz ds. energii Dan Joergensen. - Zmierzamy we właściwym kierunku, a jeśli porównamy tę ocenę z ostatnią oceną z 2023 r., to naprawdę jest to imponujące, jak szybko nam to idzie - powiedział.

Joergensen uważa jednak, że nadal wiele do zrobienia pozostaje w zakresie efektywności energetycznej.

Cele klimatyczne Unii Europejskiej

Wspólnota postawiła sobie za cel zmniejszenie zużycia energii o 11,7 proc. do 2030 r. w porównaniu z prognozowanym zużyciem energii na 2030 r. Przekłada się to na cel zużycia energii pierwotnej wynoszący 992,5 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) i cel zużycia energii końcowej wynoszący 763 Mtoe do 2030 r.

Joergensen podał, że zgodnie z przedstawionymi przez kraje członkowskie zobowiązaniami w planach na rzecz energii i klimatu Unia w 2030 r. zmniejszy zużycie energii o 8,1 proc. względem prognoz (punktem odniesienia był scenariusz z 2020 r.).

- Nadal mamy więc tutaj dość znaczną lukę - zaznaczył. Jak dodał, w porównaniu z ostatnią oceną planów z 2023 r. również w zakresie efektywności energetycznej jest postęp, ponieważ wtedy planowane wysiłki sumowały się do poziomu 5,8 proc.

W planach na rzecz energii i klimatu państwa członkowskie wyjaśniają, w jaki sposób chcą realizować cele klimatyczne Unii. Kraje złożyły takie dokumenty, wyznaczające założenia swojej polityki w perspektywie obecnej dekady, w 2019 r. Niemniej, w związku z Europejskim Zielonym Ładem i pakietem "Fit for 55", podnoszącym cel redukcji gazów cieplarnianych na 2030 r. (o 55 proc. względem 1990 r.), państwa musiały dokonać aktualizacji swoich zobowiązań.

KE nadal nie zaproponowała celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2040 r. Unia zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. - zerowego bilansu pomiędzy emitowanym CO2 a pochłanianym czy składowanym.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP