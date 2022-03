Pomoc dla europejskich firm, które ucierpiały z powodu sankcji na Rosję

czytaj dalej

Rosję mogą spotkać kolejne sankcje za inwazję na Ukrainę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz był jednak powściągliwy wobec wezwania Polski do wykluczenia Rosji z grupy G20. Jest to kwestia, która powinna być przedyskutowana wspólnie przez członków i rozstrzygnięta "nie indywidualnie i pojedynczo" - stwierdził kanclerz. Scholz odnosił się również do kwestii zakazu importu rosyjskich surowców do Unii Europejskiej.