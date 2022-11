To ma być alternatywa dla dostaw z Rosji. "Surowcowa potęga, która budzi pożądanie"

Odejście Europy od dostaw Moskwy

Prezydent Tokajew sprawuje swój urząd od 2019 roku, kiedy to zastąpił autorytarnego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa. "Obiecał on ludności 'nowy Kazachstan' i twardy kurs przeciwko korupcji i nepotyzmowi"– przypomina "HB". Przed niedzielnymi wyborami zapowiadał też pilną potrzebę podniesienia płacy minimalnej, będącej obecnie na poziomie ok. 125 euro. Zgodnie ze znowelizowaną konstytucją, prezydent może być wybrany tylko na jedną kadencję, która została wydłużona z 5 do 7 lat.