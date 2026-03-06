Stan siły wyższej. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu

Ceny na stacjach paliw na Podhalu. "Są szokujące" Źródło: TVN24

Firma QatarEnergy ogłosiła stan siły wyższej w związku ze swoimi zobowiązaniami umownymi dotyczącymi dostaw LNG do klientów. Orlen otrzymał zawiadomienie od QatarEnergy dotyczące dwóch dostaw LNG zaplanowanych na kwiecień i maj.

Decyzja katarskiej spółki została podjęta po tym, jak poinformowało o wstrzymaniu produkcji w związku z atakiem wojskowym na część infrastruktury.

Katar odpowiada za około jedną piątą światowego eksportu LNG, który w całości jest transportowany przez cieśninę Ormuz.

Dostawy LNG sparaliżowane

W wyniku działań wojennych na Bliskim Wschodzie transport towarów - w tym skroplonego gazu ziemnego (LNG) - przez cieśninę Ormuz został niemal całkowicie sparaliżowany. Dziesiątki tankowców utknęły na wodach Zatoki Perskiej. Dodatkowo, w następstwie irańskich ataków Katar wstrzymał produkcję LNG w kluczowym ośrodku Ras Laffan.

Zakład Ras Laffan, należący do QatarEnergy, odpowiada za około jedną piątą światowej podaży skroplonego gazu.

Eksperci podkreślają, że obecny kryzys nie wpłynął jeszcze bezpośrednio na fizyczne dostawy gazu do Europy. Wynika to z faktu, że transport LNG z Kataru na Stary Kontynent trwa około miesiąca, a statki z marcowymi ładunkami już opuściły porty.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris