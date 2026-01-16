Logo TVN24
Nawrocki udaje się do Davos. W planie sesja z Trumpem

Karol Nawrocki
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem
Karol Nawrocki weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W programie wizyty jest między innymi sesja z Donaldem Trumpem - poinformowała kancelaria prezydenta.

Pierwszy dzień obecności prezydenta w Davos - 20 stycznia - poświęcony będzie rozmowom dwustronnym oraz relacjom z kluczowymi instytucjami międzynarodowymi. Nawrocki spotka się z prezydentem Armenii Vahagnem Khachaturyanem, a następnie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą.

Nawrocki w Davos

Następnie Nawrocki weźmie udział - jak zaznaczyła Kancelaria Prezydenta - w prywatnej recepcji z okazji Światowego Forum Ekonomicznego wydawanej przez szejka Bandara bin Mohammeda Al-Thaniego oraz Mohammeda Saifa Al-Sowaidiego z Qatar Investment Authority.

Prezydent Nawrocki dzień zakończy udziałem w oficjalnym obiedzie organizowanym przez przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego Borge Brende oraz współprzewodniczących Rady Powierniczej Forum: Laurence'a Finka i Andre Hoffmanna.

Nawrocki i sesja z Trumpem

Kolejnego dnia prezydent weźmie udział w debacie poświęconej zdolności Europy do samodzielnej obrony, a także w nieformalnym spotkaniu przywódców światowej gospodarki (IGWEL) zatytułowanym "Restoring a Spirit of Dialogue in a Divided World".

Prezydent Nawrocki ma też zaplanowane spotkanie bilateralne z premierem Królestwa Niderlandów Dickiem Schoofem. Kolejnym punktem będzie udział prezydenta w specjalnej sesji z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Ostatni dzień wizyty w Davos prezydent Nawrocki rozpocznie od spotkania z przedstawicielami polskich mediów. Następnie odbędzie rozmowy z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem oraz z prezesem Cisco Chuckiem Robbinsem. Prezydent weźmie również udział w nieformalnym spotkaniu IGWEL, poświęconym nowemu geopolitycznemu podejściu Europy, a także spotka się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem. Wizytę w Davos zwieńczy wystąpienie Nawrockiego dotyczące Inicjatywy Trójmorza.

Szczyt w Davos

56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbędzie się 19-23 stycznia i będzie przebiegać pod hasłem "Duch dialogu".

Organizowane od 1971 r. w Davos w Szwajcarii Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni - w tym prezydenci i premierzy - a także świata biznesu, nauki i kultury.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

