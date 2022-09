Potężna kara dla Google. Jest decyzja sądu

To jeden z największych ciosów wymierzony w Google w historii firmy. Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy orzeczenie, że spółka złamała zasady konkurencji. Na firmę została nałożona kara w wysokości 4,1 miliarda euro. Może to zachęcić inne organy regulacyjne do zwiększenia presji na amerykańskiego giganta - podał Reuters.

Amerykański gigant technologiczny Alphabet, który jest właścicielem Google'a, zakwestionował unijne orzeczenie antymonopolowe. Jednak decyzja została podtrzymana przez europejski sąd, a grzywna zmniejszona z 4,34 mld euro do 4,125 mld euro.

Mimo to jest to rekordowa grzywna za naruszenie przepisów antymonopolowych. W sumie unijny organ antymonopolowy nałożył kary na najpopularniejszą na świecie wyszukiwarkę internetową w łącznej wysokości 8,25 mld euro w trzech dochodzeniach trwających ponad dekadę - poinformowała Agencja Reutera.

Sąd Unii Europejskiej nałożył karę na Google

- Wyrok wzmacnia siłę Komisji Europejskiej. Potwierdza, że ​​KE może wykorzystywać postępowania antymonopolowe jako wyjście awaryjne w celu wyegzekwowania szybkiego przestrzegania przepisów cyfrowych, znanych również jako DMA - powiedział Reutersowi Nicolas Petit, profesor w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim.

Odpowiedzialna za politykę konkurencji wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager nie przebierała w słowach. - To naturalnie jest naprawdę dobre. Mamy drugi wyrok nałożony na firmę Google i dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ wspiera on nasze wysiłki w zakresie egzekwowania prawa - stwierdziła.

To druga porażka sądowa Google. W ubiegłym roku na koncern nałożono grzywnę w wysokości 2,42 miliarda euro. To była pierwsza z trzech spraw prowadzonych przeciw firmie - wyjaśniła agencja.

"Sąd w dużej mierze potwierdza decyzję Komisji Europejskiej"

- Sąd w dużej mierze potwierdza decyzję Komisji Europejskiej, że Google nałożył niezgodne z prawem ograniczenia na producentów urządzeń mobilnych z Androidem i operatorów sieci komórkowych w celu konsolidacji dominującej pozycji swojej wyszukiwarki - stwierdził Sąd UE, który jest częścią Trybunału Sprawiedliwości UE.

- Aby lepiej odzwierciedlić wagę i czas trwania naruszenia, sąd uważa jednak za stosowne nałożyć na Google grzywnę w wysokości 4,125 miliarda euro, która pod pewnymi względami różni się rozumowaniem od uzasadnienia Komisji - uznali sędziowie.

- Jesteśmy rozczarowani, że sąd nie unieważnił decyzji w całości. Android stworzył większy wybór dla wszystkich i wspiera tysiące odnoszących sukcesy firm w Europie i na całym świecie - powiedział cytowany przez Reutersa rzecznik Google'a.

"Komisja Europejska zrobiła to dobrze"

FairSearch, którego skarga z 2013 r. doprowadziła do sprawy, przekazał, że wyrok może prowadzić do większej konkurencji na rynku smartfonów. - To pokazuje, że Komisja Europejska zrobiła to dobrze. Google nie może już narzucać swojej woli producentom telefonów. Teraz mogą oni otworzyć swoje urządzenia na konkurencję w wyszukiwarkach i innych usługach, umożliwiając konsumentom korzystanie z większego wyboru - powiedział prawnik firmy Thomas Vinje.

Komisja w swojej decyzji z 2018 r. stwierdziła, że ​​Google wykorzystał Androida do umocnienia swojej dominacji w ogólnym wyszukiwaniu internetowym poprzez płatności na rzecz dużych producentów i operatorów sieci komórkowych oraz ograniczenia - podał Reuters.

Google stwierdził, że działa jak niezliczone inne firmy i że takie płatności i umowy pomagają utrzymać Androida jako wolny system operacyjny, krytykując decyzję UE jako niezgodną z ekonomiczną rzeczywistością platform oprogramowania mobilnego - wyjaśniła agencja.

