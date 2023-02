Zerwali współpracę z kontrowersyjnym gwiazdorem. Mogą stracić setki milionów euro

Kosztowne zerwanie

Spór z Kanye Westem

Gorąco na linii Adidas - Kanye West było od wielu miesięcy. Na początku Kanye West zarzucał firmie, że bezprawnie korzysta z projektów odzieży i obuwia jego autorstwa. Obiekcje firmy do współpracy z celebrytą pojawiły się natomiast po tym, gdy pokazał on projekt koszulki z napisem "White Lives Matter". To nawiązanie do hasła protestujących przeciwko przemocy i brutalności policji wobec osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Kontrowersyjna działalność Westa spotkała się z falą krytyki, a raperowi zarzucano, że trywializuje wagę tego problemu.