Kanclerz Niemiec: to kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy

Friedrich Merz
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzegł w poniedziałek, że spór między USA a Iranem może szybko się nie skończyć. Jego zdaniem Iran okazał się znacznie silniejszy, niż zakładano, a Stany Zjednoczone nie mają dziś jasnego planu, jak ten konflikt zakończyć rozmowami.

- Irańczycy są silniejsi, niż sądzono, a Amerykanie ewidentnie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej - powiedział Merz podczas wizyty w szkole w mieście Marsberg w swoim rodzinnym regionie Sauerland.

Merz o wojnie na Bliskim Wschodzie: panuje dość skomplikowana sytuacja

Wskazując Irak i Afganistan, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie "nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść".

- Obecnie panuje dość skomplikowana sytuacja, która kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy - dodał.

W dyskusji kanclerza z uczniami pojawił się też temat Ukrainy. Szef rządu wezwał Unię Europejską do podjęcia wobec Ukrainy "wiarygodnych i nieodwracalnych" kroków, które będą prowadzić do jej członkostwa we Wspólnocie.

"Moglibyśmy być co najmniej tak silni jak Stany Zjednoczone"

Zaapelował przy tym do Niemiec o przejęcie wiodącej roli w UE. - Gdybyśmy (jako Unia Europejska - red.) potrafili skuteczniej się jednoczyć i robić więcej wspólnie, moglibyśmy być co najmniej tak silni jak Stany Zjednoczone - ocenił.

Podczas szczytu UE na Cyprze w ubiegłym tygodniu kanclerz zaproponował, aby przedstawiciele Ukrainy mogli bez prawa głosu uczestniczyć w posiedzeniach Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

NiemcyFriedrich MerzKonflikt na Bliskim WschodzieUkrainaUSAUnia Europejska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
