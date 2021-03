Przełom na Kanale Sueskim. Kontenerowiec został ściągnięty z mielizny

Kontenerowiec Ever Given, który od prawie tygodnia blokował Kanał Sueski, został ściągnięty z mielizny - poinformowała w poniedziałek wczesnym rankiem morska agencja transportowa Inchcape Shipping, na którą powołuje się agencja dpa. Z kolei dwa lokalne źródła żeglugowe przekazały agencji Reutera, że statek wrócił na "normalny kurs".

Na statku pracują silniki i trwają przygotowania do skierowania jednostki na obszar jezior w południowej części Kanału Sueskiego - podało anonimowo źródło we władzach zarządzających Kanałem.

Portale internetowe Vesselfinder i myshiptracking, monitorujące światową żeglugę również poinformowały, że kontenerowiec Ever Given zaczął się poruszać. Według tych źródeł rufa statku odsunęła się od zachodniego brzegu kanału, co potwierdził przedstawiciel władz Kanału Sueskiego, zastrzegając sobie anonimowość.

Blokada Kanału Sueskiego

Ever Given, pływający pod panamską banderą i przewożący towary na trasie Azja-Europa, we wtorek osiadł na mieliźnie w wąskim kanale między Afryką a Półwyspem Synaj. Kontenerowiec utknął w poprzek jednopasmowego odcinka kanału, ok. 6 km na północ od południowego wejścia do kanału, w pobliżu miasta Suez.