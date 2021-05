Spór o blokadę Kanału Sueskiego. Sąd odrzucił apelację armatora

Egipski sąd w niedzielę odrzucił apelację japońskiej firmy Shoei Kisen, właściciela kontenerowca Ever Given, w sprawie konfiskaty statku - poinformowała agencja Reutera. Właściciel jednostki uważa, iż kontenerowiec został wpuszczony na tor wodny w trudnych warunkach pogodowych.

Prawnicy Shoei Kisen uważają, że kontenerowiec został niesłusznie wpuszczony na tor wodny. Japońska firma leasingująca statki twierdzi, że Zarząd Kanału Sueskiego (SCA) jest winny blokady, kwestionując zatrzymanie statku i roszczenia o odszkodowanie, mówił w sobotę, cytowany przez "The Guardian", Ahmed Abu Ali, członek zespołu prawnego reprezentującego właściciela Ever Given.

Abu Ali zauważył, że nie udało się udowodnić żadnej winy po stronie statku. Z relacji prawnika wynika, że nagrania ze statku, które zostały przedstawione sądowi, pokazały spór pomiędzy pilotami SCA a centrum kontroli co do tego, czy Ever Given powinien wejść do kanału.