Kontenerowiec przestał blokować Kanał Sueski

Kontenerowiec Ever Given został sprowadzony z powrotem na tor wodny i podróżuje na północ - poinformował zarząd Kanału Sueskiego (SCA). Statek od blisko tygodnia blokował Kanał Sueski. Na kanale wznowiono ruch statków.

"Admirał Osama Rabie, prezes Zarządu Kanału Sueskiego, ogłosił wznowienie ruchu morskiego w kanale po tym, gdy Zarząd uratował i sprowadził z powrotem na tor wodny gigantyczny kontenerowiec Ever Given" - czytamy w oświadczeniu władz kanału, cytowanym przez agencję Reutera.

W poniedziałek rano informowano o częściowym ściągnięciu 400-metrowego statku z mielizny dzięki pracy holowników. Jak donosiły agencje przez moment kontenerowiec znów zaczął się ustawiać w poprzek kanału, ale operacja ostatecznie zakończyła się sukcesem, co potwierdzają naoczni świadkowie i egipskie media.

Ever Given znajduje się na środku toru wodnego i zmierza na północ w kierunku położonego w połowie kanału Wielkiego Jeziora Gorzkiego, gdzie zostanie poddany badaniom technicznym. Uwolnieniu kontenerowca towarzyszyły syreny otaczających go holowników.