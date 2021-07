Słynny kontenerowiec w końcu opuści Egipt. Jest termin

Przedstawiciel właścicieli i ubezpieczycieli kontenerowca Ever Given poinformował, że osiągnięto formalne porozumienie w sporze o odszkodowanie. Władze Kanału Sueskiego przekazały, że statek będzie mógł opuścić Egipt w najbliższą środę. W marcu kontenerowiec zablokował drogę morską na blisko tydzień.

Kontenerowiec, pływający pod panamską banderą i obsługiwany przez tajwańską firmę Evergreen Marine, zaklinował się na ważnej drodze wodnej 23 marca. Spowodowało to znaczne zakłócenia w globalnym ruchu poprzez zablokowanie ponad 400 statków, zanim kontenerowiec został ostatecznie usunięty sześć dni później.

Powodem był spór o odszkodowanie między właścicielami Ever Given a władzami kanału. Początkowo władze drogi morskiej domagały się wypłaty odszkodowania w wysokości 916,5 mln dol. od japońskiej firmy Shoei Kisen, która jest właścicielem kontenerowca. Kwota - jak informowano wcześniej - miała pokryć koszty akcji ratunkowej, zrekompensować utratę reputacji oraz utracone przychody.

Spór o blokadę Kanału Sueskiego

Faz Peermohamed z kancelarii Stann Marine, która reprezentuje przedsiębiorstwo Shoei Kisen i ubezpieczycieli statku, przekazał w oświadczeniu, że trwają przygotowania do uwolnienia statku i w najbliższym czasie w Ismailii odbędzie się uroczyste podpisanie umowy. Pierwsze informacje o przełomie w rozmowach pojawiły się w ubiegłym miesiącu.

Kontenerowiec Ever Given blokował Kanał Sueski Suez Canal Authority

Kanał Sueski w pierwszym półroczu uzyskał przychody w wysokości 3 mld dolarów, co oznaczało wzrost o 8,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, i to pomimo blokady drogi morskiej.