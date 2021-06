Jest porozumienie w sprawie słynnego kontenerowca, który zablokował Kanał Sueski

Przedstawiciel właścicieli i ubezpieczycieli kontenerowca Ever Given powiedział w środę, że zasadniczo osiągnięto porozumienie z władzami Kanału Sueskiego w sporze o odszkodowanie z władzami kanału. W marcu statek zablokował drogę morską na blisko tydzień.

Faz Peermohamed ze Stann Marine poinformował, że trwają prace nad jak najszybszym sfinalizowaniem podpisanej ugody, a ustalenia dotyczące uwolnienia statku Ever Given zostaną podjęte po załatwieniu formalności.

Kontenerowiec, pływający pod panamską banderą i obsługiwany przez tajwańską firmę Evergreen Marine, zaklinował się na ważnej drodze wodnej 23 marca. Spowodowało to znaczne zakłócenia w globalnym ruchu poprzez zablokowanie ponad 400 statków, zanim kontenerowiec został ostatecznie usunięty sześć dni później.

Konfiskata kontenerowca

Kwota miała pokryć koszty akcji ratunkowej, zrekompensować utratę reputacji oraz utracone przychody. Ostatecznie Zarząd Kanału Sueskiego (SCA) obniżył swoje żądania do 550 mln dolarów.

Do tej pory przedstawiciele japońskiej firmy Shoei Kisen, właściciela kontenerowca Ever Given, oraz jego ubezpieczyciele kwestionowali roszczenie i decyzję o konfiskacie.