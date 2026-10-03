Efekt ceł Trumpa. "Bojkot zmienił się w przyzwyczajenie"

Premier Kanady Mark Carney parodiuje "granie na akordeonie" Donalda Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O ile w lutym ub.r. 53 proc. konsumentów w Kanadzie deklarowało, że kupują więcej kanadyjskich produktów, o tyle obecnie odsetek takich klientów wynosi 61 proc.

- Intencje coraz bardziej przekształcają się w działanie - ocenił szef Abacus Data David Coletto w komentarzu do badania.

Pod koniec sierpnia weszły w życie nowe, nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa, 50-procentowe cła na część kanadyjskich produktów, w tym cement i kije hokejowe. Ich wartość to około 28 mld dolarów. Kanada na początku września w odpowiedzi wprowadziła cła odwetowe. Mają one trzy stawki, 15, 25 i 50 proc. i dotyczą importu z USA o wartości 27,6 mld dolarów kanadyjskich.

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Kanadyjczycy coraz częściej rezygnują z amerykańskich produktów i usług

Odsetek Kanadyjczyków deklarujących, że będą unikać amerykańskich produktów, spadł nieznacznie z 78 proc. w lutym ub.r. do 77 proc. obecnie. W tym czasie wzrosła jednak - z 38 proc. do 51 proc. - liczba osób, które nie tylko deklarują taki zamiar, ale wprowadzają go czyn.

- Ludzie czują gniew. Mówią, że zmienią swoje zachowania. Niektórzy tak robią, przez kilka tygodni lub miesięcy, (jednak) później wygrywają ceny, wygoda, przyzwyczajenia i codzienne życie. Dlatego ostatnie badanie zachowań "Buy Canadian" jest ciekawe - ocenił Coletto, zauważając, że "bojkot zmienił się w przyzwyczajenie".

Zmiany zachowań konsumenckich przekładają się nie tylko na kupowanie towarów wyprodukowanych w Kanadzie. Chodzi też np. o:

ograniczanie zakupów na amerykańskiej platformie Amazon (wzrost z 21 do 26 proc.),

rezygnację z amerykańskich serwisów streamingowych (wzrost z 14 do 20 proc.),

unikanie amerykańskich stacji benzynowych (wzrost z 33 do 39 proc.).

Kanadyjczycy nie chcą też podróżować do USA - wśród osób uważających wyjazdy do Stanów Zjednoczonych za ważne odsetek rezygnujących z takich podróży wzrósł z 32 do 52 proc.

Chcą większej obecności krajowych produktów w sklepach

Na pytanie, co sklepy spożywcze powinny zrobić wobec amerykańskich ceł, 89 proc. Kanadyjczyków odpowiada, że chce wyraźnego oznaczania kanadyjskich produktów. Na początku ub.r. było to 91 proc. badanych. Ponadto 70 proc. chce usunięcia amerykańskich produktów z półek, a 87 proc. chce produktów kanadyjskich lub pochodzących od nieamerykańskich dostawców.

Jednocześnie ok. 60 proc. Kanadyjczyków uważa, że lokalne produkty są droższe. Wielu ma też trudności z identyfikowaniem kanadyjskich marek.

Z badania Abacus Data wynika ponadto, że najbardziej zdecydowani i konsekwentni w swoich decyzjach są młodzi ludzie. We wszystkich grupach wiekowych około 4-6 proc. badanych przyznaje, że z czasem złagodziło bojkot amerykańskich towarów. Tymczasem wśród osób poniżej 30. roku życia odsetek osób deklarujących, że nie kupią amerykańskich towarów, nie zmienił się od lutego ub.r. i wynosi 31 proc.

W badaniu Abacus Data udział wzięło 3 tys. dorosłych Kanadyjczyków w dniach 5-11 lutego 2025 r. oraz 1479 dorosłych Kanadyjczyków w dniach 4-9 września br.