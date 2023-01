Kanada zakazuje kupowania domów przez obcokrajowców

Kanada wprowadziła zakaz kupna domów dla obcokrajowców

Federalny minister ds. mieszkalnictwa Ahmed Hussen wskazał, że zakaz ma zniechęcić kupujących do patrzenia na nieruchomości jako towary, zamiast miejsca do życia i powiększenia rodziny. - Poprzez tę ustawę zapewniamy, że mieszkania będą własnością Kanadyjczyków, dla dobra wszystkich, którzy mieszkają w tym kraju - powiedział Hussen.

Podatek od niezamieszkałych domów

To nie koniec zmian na rynku nieruchomości w Kanadzie. Kraj ten od początku 2023 roku wprowadził też podatek od niezamieszkałych domów i mieszkań, który wynosi 1 proc. wartości domu lub mieszkania. Daninę będą musieli co roku płacić obcokrajowcy bez prawa stałego pobytu, posiadający w Kanadzie dom lub mieszkanie, jeśli w nich nie mieszkają lub ich nie wynajmują.

Podatek "underused housing tax" (UHT – podatek od mało wykorzystywanych nieruchomości), to jedno z rozwiązań federalnych, które mają utrudniać spekulację na nieruchomościach i wykorzystywanie kanadyjskich nieruchomości do bezpiecznego lokowania pieniędzy.

Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC), która jest rządową agencją ubezpieczającą kredyty hipoteczne, opublikowała w czerwcu ubiegłego roku raport, w którym wskazano, że do 2030 roku w całej Kanadzie potrzeba będzie 3,5 mln nowych domów i mieszkań, by cena przestała być tak poważną barierą w ich zakupie jak obecnie. Jeszcze 20 lat temu gospodarstwo domowe wydawało około 40 proc. przychodów na kupno przeciętnej wielkości domu w Ontario i 45 proc. - w Kolumbii Brytyjskiej, obecnie - to około 60 proc.