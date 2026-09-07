Ze świata Boją się ceł, ale ich chcą. Kanadyjczycy wyrazili opinię Oprac. Alicja Skiba |

Kanada. Premier Ontario odsłonił tablicę z napisem "Jezioro Ontario" Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Intensywność poparcia dla ceł odwetowych osiągnęła najwyższy poziom" - napisał w komunikacie ośrodek Nanos Research podsumowując badanie dla telewizji CTV News i dziennika "The Globe and Mail". 59 proc. Kanadyjczyków popiera, a 21 proc. w pewnym stopniu popiera cła na import z USA, nawet jeśli miałoby to oznaczać płacenie więcej za zakupy.

Nowe stawki celne Kanady

Wchodzące od wtorku trzy stawki ceł odwetowych, 15, 25 i 50 proc., będą dotyczyły importu z USA o wartości 27,6 mld dolarów, czyli równowartości kanadyjskiego eksportu do USA objętego od 22 sierpnia wynoszącą 50 proc. stawką celną.

Ottawa ogłosiła cła odwetowe po wycofaniu się Kanady z negocjacji z USA i wejściu w życie amerykańskich ceł. Premier Mark Carney zapowiedział, że reakcja Kanady wyniesie "dolar za dolara". Mówiąc o konsekwencjach działań USA, Carney uznał, że "amerykańskie cła zostały zaprojektowane tak, by nam zaszkodzić i nas podzielić".

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Poparcie większości Kanadyjczyków

Według sondażu Nanos Research łączne poparcie dla odejścia Kanady od negocjacji, pomimo obaw dotyczących gospodarki, wyniosło 85,6 proc. (75,4 proc. poparło, 10,4 proc. częściowo). Negatywną i częściowo negatywną opinię na ten temat ma 12,2 proc.

Bardziej podzielone jest społeczeństwo kanadyjskich Prerii, czyli prowincji Alberta, Saskatchewan i Manitoba, gdzie poparcie dla decyzji premiera wyraża 76,6 proc., ale przeciwnych w różnym stopniu jest 20,7 proc. To właśnie w Albercie separatyści działają na rzecz odłączenia prowincji od Kanady i w październiku br. odbędzie się referendum, w którym jedno z pytań dotyczyć będzie organizacji przyszłego referendum w sprawie secesji.

Kanadyjczycy wolą własne towary

23 proc. Kanadyjczyków ma obawy, a 45 proc. ma "pewne" obawy, że skutki ceł odczują osobiście. Jednak siedmiu na dziesięciu z nich jest skłonnych (38 proc.) lub w pewnym stopniu skłonnych (31 proc.) płacić więcej za codzienne zakupy jako część odpowiedzi Kanady na amerykańskie cła.

Ponadto 78 proc. Kanadyjczyków deklaruje, że poszukuje krajowych towarów, a 77 proc. unika amerykańskich towarów i usług w reakcji na komentarze Donalda Trumpa na temat Kanady.

Większość Kanadyjczyków nie postrzega obecnie USA jako wiarygodnego sojusznika. 53 proc. nie zgadza się z opinią, że USA to wiarygodny sojusznik, a kolejne 21 proc. w pewnym stopniu nie zgadza się - wynika z sondażu Nanos Research.