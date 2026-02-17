Już nie plany, a konkretne rozmowy. Media o "antytrumpowskim bloku gospodarczym"

Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone Źródło: TVN24

O rozmowie Carneya z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem poinformowało biuro prasowe szefa kanadyjskiego rządu. Zgodnie z komunikatem rozmowy dotyczyły m.in. "trwających dyskusji" między UE a krajami Partnerstwa Transpacyficznego oraz współpracy gospodarczej i obronnej między Kanadą a Wielką Brytanią, w tym kwestii minerałów krytycznych i "suwerennej infrastruktury AI".

Nowa koalicja na Zachodzie

Według części mediów Carney chce stworzyć "antytrumpowski blok gospodarczy", a rozmowa ze Starmerem wpisuje się w opisaną niedawno przez portal Politico inicjatywę szefa kanadyjskiego rządu na rzecz stworzenia wspólnego bloku UE i 12 krajów Indo-Pacyfiku, które tworzą Partnerstwo Transpacyficzne (CPTPP - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

Przypomniano, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w styczniu br., w swoim przemówieniu Carney mówił, że Kanada uczestniczy w "wysiłkach na rzecz zbudowania mostów między Partnerstwem Transpacyficznym a Unią Europejską".

"Dyskusje z partnerami są owocne"

Według Politico przedstawiciel premiera Kanady przy UE John Hannaford rozmawiał na początku miesiąca w Singapurze o możliwościach nowego sojuszu. Cytowani przez portal kanadyjscy rozmówcy powiedzieli, że rozmowy "zaczynają przynosić rezultaty, a dyskusje z partnerami są owocne".

Według Politico urzędnicy UE potwierdzają, że toczą się takie rozmowy, ale nie są one "częścią priorytetowych działań". Portal napisał też, że przedstawiciele europejskiego biznesu, jak Niemiecka Izba Handlu i Przemysłu (DIHK) oraz Brytyjskie Izby Handlowe (British Chambers of Commerce), poparły zacieśnienie współpracy między UE i CPTPP.

Porozumienie z krajami Indo-Pacyfiku

CPTPP to porozumienie między Kanadą a dziesięcioma innymi krajami rejonu Indo-Pacyfiku: Australią, Brunei, Chile, Japonią, Malezją, Meksyk, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. W grudniu 2024 dołączyła do niego Wielka Brytania. Politico podkreśliło, że UE i CPTPP to łącznie ponad 1,5 mld konsumentów.

Władze Kanady traktują kraje Indo-Pacyfiku jako istotny element swojej strategii dla przemysłu obronnego, która - zgodnie z medialnymi przekazami z weekendu - zakłada mniejszą zależność od dostaw z USA. Ponadto - jak poinformowano - w obszarach, w których krajowy przemysł nie ma wystarczających możliwości, strategia zakłada partnerstwo z krajami Europy oraz basenów Oceanów Indyjskiego i Spokojnego.

