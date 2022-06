Kanadyjski rząd może przejmować rosyjskie aktywa

czytaj dalej

Rosyjska ropa naftowa trafia do Europy drogą morską mimo sankcji - podaje w piątek Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), medialne konsorcjum śledzące przestępczość zorganizowaną i korupcję. Jak informuje OCCRP, rosyjskie tankowce, pływające pod liberyjską banderą i ubezpieczone przez indyjską firmę, dostarczają surowiec do unijnych portów.