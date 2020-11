1,5 miliona aut elektrycznych w 2030 roku. Wielomiliardowy plan prowincji

Władze kanadyjskiej prowincji Quebec przedstawiły w poniedziałek wart 6,7 miliarda dolarów kanadyjskich (około 19,4 miliarda złotych) program walki ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych. W planie jest między innymi zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 roku oraz dopłaty do "elektryków".

- Nie idziemy w dobrym kierunku - powiedział na konferencji prasowej premier Quebecu Francois Legault, przyznając, że prowincja nie zrealizuje zakładanego na ten rok celu redukcji emisji o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Kwota 6,7 mld dolarów kanadyjskich (CAD) ma więc zostać wydana w ciągu pięciu lat na "zazielenienie" gospodarki Quebecu, a Legault zapewnił, że do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych uda się jednak zredukować o 37,5 proc. w stosunku do 2009 r.

1,5 mln samochodów elektrycznych

W realizacji celów ma pomóc przestawienie transportu na zasilanie elektryczne, na co przeznaczono 3,6 mld CAD (ok. 10,4 mld zł). Transport, tak zbiorowy, jak indywidualny, jak przypomniały media, jest w Quebecu odpowiedzialny za ponad 43 proc. zanieczyszczeń, a jednym ze źródeł jest rosnąca popularność SUV-ów i półciężarówek.

W ramach kwoty przeznaczanej na "zazielenienie" transportu rząd przekaże 1,3 mld CAD (ok. 3,8 mld zł) na subsydia dla osób kupujących samochody elektryczne oraz na stacje ładowania akumulatorów. Zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 r. nie obejmuje samochodów używanych i samochodów wykorzystywanych przez firmy. Jak podkreślił Legault, tłumacząc zasady przyszłego wsparcia w zakupie samochodów, wiele osób z mniejszymi dochodami obecnie nie ma wyboru. W efekcie do 2030 r. na drogach Quebecu ma się pojawić 1,5 mln samochodów elektrycznych.

Kolejny 1 mld CAD (ok. 2,9 mld zł) zostanie wydany na autobusy dowożące uczniów do szkół, a także taksówki, a 1,3 mld CAD (3,8 mld zł) ma wesprzeć transport zbiorowy i różne programy z nim związane. Do 2030 r. 50 proc. autobusów transportu miejskiego i 65 proc. autobusów szkolnych ma mieć silniki elektryczne.