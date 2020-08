Dowody na kłamstwa z ekstradycją w tle. Wiceprezes Huawei miała oszukiwać brytyjski bank

Kanadyjska prokuratura ma posiadać dowody na to, że wiceprezes Huawei Meng Wanzhou okłamała brytyjski bank HSBC, mają to również potwierdzać świadkowie - wynika z odtajnionych w weekend dokumentów. Przebywająca w Kanadzie Meng Wanzhou czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do USA.