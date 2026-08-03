Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Odwołano 600 lotów. Pracownicy rozpoczęli strajk

|
shutterstock_2705345339
Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Habanero Pixel/Shutterstock
Strajk personelu pokładowego linii WestJet, rozpoczęty w jeden z najbardziej ruchliwych wakacyjnych weekendów, doprowadził do odwołania około 600 lotów w Kanadzie i poza jej granicami - przekazał serwis BBC. Głównym przedmiotem sporu jest wynagrodzenie za obowiązki wykonywane na ziemi, między innymi podczas wpuszczania pasażerów na pokład.

WestJet, którego siedziba znajduje się w Calgary, obsługuje ponad 130 kierunków w Kanadzie i za granicą. Przewoźnik zapewnił, że nadal uczestniczy w negocjacjach i dąży do zawarcia wstępnego porozumienia, które "uwzględni istotny wkład oraz profesjonalizm personelu pokładowego WestJet".

Termin określony w 72-godzinnym zawiadomieniu o strajku, złożonym przez związek zawodowy, upłynął w niedzielę o godz. 2.01 czasu wschodniego. Protest rozpoczął się podczas długiego weekendu obchodzonego w większości Kanady.

Do strajku doszło po tym, jak w ubiegłym miesiącu 99 procent członków związku opowiedziało się za udzieleniem mandatu do rozpoczęcia akcji protestacyjnej.

WestJet już w piątek zaczął wycofywać samoloty z użytkowania, przygotowując się na możliwe zakłócenia, choć rozmowy ze związkowcami nadal trwały. Negocjacje kontynuowano także w niedzielę, już po rozpoczęciu strajku.

Rząd wzywa strony do porozumienia

Kanadyjska minister pracy Patty Hajdu nazwała strajk "rozczarowującym rozwojem sytuacji". W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę na platformie X wezwała obie strony do dalszych starań o osiągnięcie porozumienia.

Nie zapowiedziała jednak interwencji rządu federalnego w Ottawie. W przeszłości władze podejmowały takie działania w sporach pracowniczych w branży lotniczej, między innymi podczas ubiegłorocznego strajku w Air Canada.

Około 600 odwołanych lotów

Do niedzielnego poranka WestJet odwołał około 600 połączeń. Linie zaapelowały do pasażerów, aby przed wyjazdem na lotnisko sprawdzali aktualny status swoich lotów.

Według przewoźnika zakłócenia związane ze strajkiem nie powinny objąć lotów WestJet Encore obsługiwanych samolotami Q400 ani połączeń realizowanych przez inne linie w ramach umów codeshare z WestJet.

Przewoźnik poinformował, że wszyscy pasażerowie dotknięci zakłóceniami otrzymają - zależnie od okoliczności - zwrot pieniędzy lub możliwość odbycia podróży innym połączeniem.

Powód strajku w WestJet

Personel pokładowy i WestJet negocjują nowy układ zbiorowy od września 2025 roku. Głównym punktem sporu pozostają zasady wynagradzania.

- Jasno określiliśmy, co musi się zmienić, i ciężko pracowaliśmy, aby osiągnąć uczciwe porozumienie - powiedziała Alia Hussain, przewodnicząca związku zawodowego CUPE 8125, cytowana przez BBC. Dodała, że celem związku było zawarcie porozumienia bez zakłócania ruchu lotniczego.

Po rozpoczęciu protestu na stronie internetowej związku pojawił się krótki komunikat: "Strajkujemy". Widnieje tam również licznik informujący, że personel pokładowy WestJet pozostaje bez obowiązującego układu zbiorowego od 213 dni.

Spór o wynagrodzenie za pracę na ziemi

Związek twierdzi, że stewardesy i stewardzi wykonują bez wynagrodzenia nawet 35 godzin pracy miesięcznie. Chodzi o obowiązki realizowane przed startem samolotu oraz podczas oczekiwania na ziemi.

"Wpuszczanie pasażerów na pokład, kontrole bezpieczeństwa, udzielanie pomocy podróżnym i oczekiwanie podczas opóźnień na ziemi - wszystko to odbywa się na nasz koszt" - napisali członkowie personelu pokładowego na stronie kampanii związkowej, której celem jest zakończenie tej praktyki.

WestJet wyjaśnił natomiast, że personel pokładowy jest wynagradzany na podstawie tzw. godzin blokowych. Oznacza to, że płatny czas pracy liczony jest od chwili odejścia samolotu od bramki do jego przybycia do bramki na lotnisku docelowym.

Według przewoźnika jest to "standardowy model wynagradzania personelu pokładowego w całej Ameryce Północnej". Linie przekonują również, że stawki stosowane w tym systemie uwzględniają pracę wykonywaną przed startem i po lądowaniu.

WestJet podał, że członkowie personelu pokładowego zarabiają od 28 do 58 dolarów kanadyjskich za godzinę, czyli około 20-41 dolarów amerykańskich.

Co zrobić, jeśli lot został odwołany?

Kanadyjskie przepisy dotyczące praw pasażerów zobowiązują linie lotnicze do zarezerwowania podróżnym miejsca na najbliższy dostępny lot - własny lub obsługiwany przez partnerskiego przewoźnika. Jeżeli nie jest to możliwe, pasażer powinien zostać przeniesiony na połączenie konkurencyjnej linii lotniczej.

Organizacja konsumencka Air Passenger Rights podkreśliła, że po rozpoczęciu strajku zakres praw podróżnego zależy między innymi od jego planu podróży i tego, na jakim etapie została ona przerwana.

Pasażer może zostać bezpłatnie przeniesiony na najbliższy dostępny i dogodny lot obsługiwany przez dowolnego przewoźnika, w tym konkurencyjne linie.

>>> Kanada grozi USA odwetem za cła Trumpa. "Wszystkie opcje są na stole"

Jeżeli z powodu odwołania lotu pasażer zrezygnuje z dalszej podróży, może wybrać pełny zwrot kosztów biletu. Jeśli podróż już się rozpoczęła, ale jej kontynuowanie przestało mieć sens, linia lotnicza powinna również bezpłatnie przewieźć pasażera z powrotem do miejsca rozpoczęcia podróży.

Air Passenger Rights ostrzegł jednak, że osoby, które w obawie przed zakłóceniami samodzielnie i z wyprzedzeniem zmienią rezerwację lub odwołają lot, mogą utracić prawo do części świadczeń. Podróżni powinni więc najpierw sprawdzić warunki biletu i skontaktować się z przewoźnikiem.

Pasażerom, którzy utknęli w trakcie podróży, może ponadto przysługiwać odszkodowanie za niektóre opóźnienia pozostające pod kontrolą linii lotniczej i niezwiązane z bezpieczeństwem.

Źródło: BBC
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
KanadaStrajkLinie lotnicze
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Reading, Wielka Brytania – 6 lutego 2020 r.: Fasada stacji benzynowej Sainsbury’s przy Pincents Lane
Coraz częściej tankują i odjeżdżają bez płacenia
Ze świata
Okręg Baranya, Węgry – 10 października 2023 r.: Ciągnik Massey Ferguson Velox Ker 8S.265 ciągnie bronę talerzową przez pole, aby przygotować glebę. zdjęcie z lotu ptaka
Zmowa cenowa na rynku. Kary sięgnęły ponad 135 milionów złotych
Z kraju
Słup lub wieża energetyczna na tle zachodzącego słońca. Zielona energia i energia elektryczna
Nadchodzą ekstremalne temperatury. Minister energii: nasz system jest odporny
Z kraju
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Niespodziewana decyzja Trumpa. Tak zareagowały rynki
Ze świata
shutterstock_2792364049
USA ruszyły na pomoc Japonii. Wspólna operacja na rynku
Ze świata
pap_20260508_1JW
Amerykańskie firmy biją wieloletnie rekordy
Rynki
Arkadiusz Myrcha
Polityk padł ofiarą przestępców. Przejęli jego konto na WhatsApp
Z kraju
jablka sad drzewa shutterstock_2704704921
Pesymistyczne dane o zbiorach. To efekt niekorzystnej pogody
Handel
Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Produkuje prąd dla połowy kraju. Teraz będzie wyłączona
Ze świata
Pieniądze japońskie, jen maszyna
Pierwsza interwencja od 2011. USA pomagają Japończykom ratować walutę
Rynki
Kuba pogrążona w ciemnościach
Jedna trzecia kraju w ciemnościach. Kryzys nie ustaje
Ze świata
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Będziemy wiedzieć, co jest treścią AI. Przepisy weszły w życie
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kilka szóstek w Lotto. Taki wynik nie zdarza się często
Z kraju
Moskwa
Moskwa kontra Jehowa. Wyznawcy stracili mieszkania
Ze świata
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Płace minimalne a koszty życia. Polska przed Czechami i Słowacją
Z kraju
Temu Smartfon
Właściciel Temu z zarzutami. Grozi mu kara
Ze świata
shutterstock_2736841515
Naprawa zamiast kupowania. Nowe prawo UE weszło w życie
Handel
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Dwie wysokie wygrane w Polsce
Z kraju
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Trump: Ukraina nie ma naszej zgody
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Poważne sygnały o awariach w Teslach. Ruszyło dochodzenie
Moto
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny gazu mogą wystrzelić. Rezerwy najniższe od 2021 roku
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Rewolucja w cenniku OpenAI. Sztuczna inteligencja tanieje
Tech
czeresnie skrzynka shutterstock_2661485241
Ceny spadają mimo niskiej podaży. Resort rolnictwa reaguje
Z kraju
Upał w Polsce
Fale upałów hamują gospodarkę. Niepokojące dane dla Europy
Ze świata
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK
Odwołano szefów CPK
Z kraju
social media - Primakov shutterstock_2525875883_1
Podatek cyfrowy może dać miliardy dla budżetu. Rząd pokazał projekt
Z kraju
Donald Trump
Abonament od Trumpa. Zyski "w ciągu milisekund"
Łukasz Figielski
Giełda KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Potężne odbicie w Seulu. Akcje wystrzeliły
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2758960007
AI włamywała się do systemów firm. Bruksela żąda wyjaśnień
Tech
pap_20260310_14J
Nadchodzą zmiany w cenach paliw. Nowe prognozy
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica