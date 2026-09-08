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Ze świata

Premier mówi o "wojnie". Kanada wprowadza cła odwetowe

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san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Spór Kanada-USA. Wymiana ciosów handlowych i pyskówka Donaldem Trumpem a premierem Ontario
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Robert V Schwemmer / Shutterstock
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Z poniedziałku na wtorek o godzinie szóstej czasu polskiego weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe na USA. Obejmą one import 700 amerykańskich towarów. To odpowiedź Ottawy na wynoszące 50 procent cła nałożone przez Waszyngton na północnego sąsiada w sierpniu.

Kanadyjskie cła odwetowe mają trzy stawki, 15, 25 i 50 proc. i dotyczą importu z USA o wartości 27,6 mld dolarów kanadyjskich. Premier Mark Carney ogłaszając 24 sierpnia zakres kanadyjskiej reakcji powiedział, że wyniesie ona "dolar za dolara".

Carney nie miał w planach rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ani też nie były planowane żadne rozmowy negocjatorów - podawały kanadyjskie media w poniedziałek.

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Wynoszące 50 proc. cła dotyczą niektórych produktów mleczarskich, kosmetyków, ubrań, mebli, części drewna budowlanego, kijów golfowych, miodu i motocykli. Cła na produkty stalowe i aluminiowe wzrosły z 25 proc. do 50 proc. Najwyższe kanadyjskie cła dotyczą branż, które ponoszą największe straty przez amerykańskie cła. Cła w wysokości 25 proc. obejmują m.in. sprzęt AGD, sery, a także niektóre produkty stalowe i aluminiowe. Towary objęte stawką 15 proc. to m.in. klimatyzatory, niektóre narzędzia i formy odlewnicze na metal, gumę i plastik.

Wojna handlowa Kanady z USA

Kiedy w lipcu br. Trump zapowiedział, że jeśli nie dojdzie do porozumienia między oboma krajami, nałoży od 19 sierpnia cła na część eksportu z Kanady, Carney zadeklarował, że Ottawa jest gotowa do rozmów, ale będzie wspierać swoją gospodarkę.

Dzień przed wejściem w życie amerykańskich ceł Trump poinformował, że na trzy dni wstrzymał ich wprowadzenie, ponieważ sądził, że porozumienie z premierem Kanady zostało osiągnięte. Również Carney mówił wtedy, że w negocjacjach handlowych z USA Kanada zmierza w kierunku wspólnego stanowiska.

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W nocy z 21 na 22 sierpnia Carney odwołał jednak kanadyjskich negocjatorów. Premier wyjaśniał potem, że w ostatnich godzinach rozmów USA chciały m.in. ograniczyć możliwości Kanady ws. zawierania nowych umów handlowych z innymi krajami. Podkreślił, że negocjatorzy nie byli gotowi na to, by podważać suwerenność Kanady, zaszkodzić kluczowym sektorom gospodarki czy zmniejszyć ochronę języka francuskiego. Obecne relacje handlowe Carney określa jako "wojnę".

Trump zapowiadając w lipcu 50 proc. cła powołał się na art. 338 ustawy o cłach z 1930 r., który umożliwia USA jednostronne wprowadzenie sięgających właśnie 50 proc. ceł w odpowiedzi na "nierozsądne" bariery w handlu. Drugi z przepisów to art. 232 amerykańskiej ustawy z 1962 r. o rozszerzaniu handlu, którego USA użyły nakładając cła na kanadyjskie stal, aluminium i miedź.

Groźby Trumpa

Po zawieszeniu rozmów przez Kanadę Trump zapowiedział na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że od nowego roku podwyższy cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady z obecnych 25 do 50 proc.

W niedzielę i poniedziałek Trump zamieścił w mediach społecznościowych m.in. wygenerowany przez AI rysunek, na którym "pokonuje" w hokeja premiera Kanady, który przez wiele lat grał w hokeja. Były ambasador Kanady przy ONZ Bob Rae komentował w swoim wpisie, że Trump "nie utrzymałby się na łyżwach, nawet przez sekundę".

W poniedziałek Trump opublikował rysunek, na którym cała Północna Ameryka, w tym Kanada, a także Grenlandia i Islandia są przykryte motywem flagi amerykańskiej. Carney w tym czasie składał Kanadyjczykom życzenia z okazji święta pracy (Labour Day).

Źródło: PAP
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Tagi:
USAKanadaCłaDonald Trump
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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