Miał szpiegować na rzecz Chin, został zatrzymany

Inżynier pracujący w Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze podejrzewają, że działał na rzecz chińskiej firmy z sektora lotniczo-kosmicznego. Trwa ustalanie, jakie dokładnie dane i informacje przekazał do Chin.

Chiński inżynier zatrudniony w Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (Canadian Space Agency - CSA) wykorzystywał swoje miejsce pracy do negocjowania umów w imieniu chińskiej firmy lotniczo-kosmicznej dotyczących instalacji służących do komunikacji z satelitami. Sprzęt miał być instalowany na Islandii – podała w komunikacie Royal Canadian Mounted Police (RCMP – policja federalna).

Kanada. Zarzuty wobec podejrzanego inżyniera

Nie jest jeszcze publicznie znany zakres informacji, które inżynier przekazywał do Chin. Został zatrzymany we wtorek, w przyszłą środę stanie przed sądem. Środowy komunikat RCMP wspomina o "naruszeniu zaufania" i "nielegalnej działalności prowadzonej równolegle do obowiązków w CSA".

RCMP sprecyzowała, że INSET, zintegrowany zespół śledczych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa narodowego, rozpoczął swoje dochodzenia w październiku 2019 r. po otrzymaniu informacji z departamentu bezpieczeństwa CSA. Telewizja Global News cytowała sądowe dokumenty, z których wynika, że zarzuty dotyczą działalności inżyniera między lipcem 2018 r. a majem 2019 r., w ośrodkach CSA w Brossard i St-Hubert, a także w Toronto, Ottawie i innych miastach.

Francuskojęzyczny nadawca publiczny Radio-Canada cytował rozmowę z szefem INSET w Quebecu, Davidem Beaudoin, który zaznaczył, że "drobne działania, które wydają się nieistotne na pierwszy rzut oka, mogą spowodować znaczne szkody dla interesów kanadyjskich". Zaś nadzorujący CSA federalny minister innowacji François-Philippe Champagne zapewnił, że rząd podejmuje wszelkie działania, by zapewnić bezpieczeństwo działalności Agencji.

Ambasador: Chiny nie szpiegują

Chińska ustawa o wywiadzie stanowi, że chińskie firmy i obywatele "będą wspierać, pomagać i współpracować z państwowym wywiadem".

- W dniu, gdy zatrzymano chińskiego inżyniera, ambasador Chin w Kanadzie Cong Pei wu zapewniał podczas spotkania z przedsiębiorcami, że Chiny nie szpiegują - relacjonował publiczny nadawca CBC.

Cong mówił to w odniesieniu do zbliżających się rozstrzygnięć rządu Kanady dotyczących dopuszczenia koncernu Huawei do udziału w kanadyjskiej telefonii 5G. Ambasador zaznaczył, że negatywna dla chińskiej firmy decyzja byłaby "bardzo złym sygnałem". USA, Wielka Brytania i Australia już podjęły decyzje minimalizujące obecność sprzętu Huawei w swoich sieciach 5G.

Kanadyjskie firmy celem dla Chin i Rosji

W lutym br. szef kanadyjskiego wywiadu (CSIS) David Vigneault powiedział publicznie, że Chiny i Rosja są dwoma krajami, dla których wywiadów celem są praktycznie wszystkie branże kanadyjskiej gospodarki. Wymienił przede wszystkim przemysł biofarmaceutyczny, zdrowia, sztuczną inteligencję, komputery kwantowe, technologie związane z oceanami i właśnie przemysł lotniczy i kosmiczny.

Agencja The Canadian Press informowała, że np. w ub.r. Ottawa zauważyła ryzyko szpiegostwa przemysłowego w opracowującej sterowce do transportu towarów francusko-chińskiej firmie Flying Whales, zainteresowanej wejściem do Kanady. Ottawa zablokowała tę inwestycję, choć rząd Quebecu wcześniej wnosząc 30 mln CAD, stał się właścicielem 25 proc. akcji firmy francuskiej i 49,9 proc. nowego przedsiębiorstwa na terenie Quebecu. We wrześniu br. francuscy udziałowcy odkupili akcje od chińskiego akcjonariusza i obecnie znów próbują wejść na rynek kanadyjski – podawała The Canadian Press.

Wzrost zagranicznej ingerencji wywiadowczej

Kanadyjskie media opublikowały dokumenty z notatkami, które Vigneault przekazał premierowi Kanady Justinowi Trudeau w minionych miesiącach, wskazując na wzrost zagranicznej ingerencji wywiadowczej. Ataki te, jak oceniła CSIS, są coraz bardziej "złożone, częste i zdradliwe".

Inny raport przygotowany przez Alliance Canada Hongkong, organizację, w ramach której współpracują demokratyczni aktywiści z Hongkongu, wskazywał, że opiniom sprzyjającym Pekinowi łatwiej jest dotrzeć do mainstreamowych mediów, od czasu gdy znacznie ograniczono zatrudnienie w newsroomach.

Autor:mp/dap

Źródło: PAP