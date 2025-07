Carney: to jedyna rzecz, którą rozumie prezydent Trump

Nie będzie umowy za wszelką cenę

Wcześniej we wtorek premierzy Ontario, Saskatchewan i Alberty podpisali porozumienie w sprawie budowy nowej infrastruktury energetycznej. Publiczny nadawca CBC podawał, że rządy prowincji chciałyby m.in. zbudować nowy rurociąg, który transportowałby kanadyjską ropę bezpośrednio do kanadyjskiej rafinerii w Sarnii, a nie jak obecnie, poprzez rurociąg na terenie USA. Premier Saskatchewan Scott Moe podkreślił, że Kanada nie chce znaleźć się w takiej sytuacji jak Europa, do niedawna zależna od dostaw gazu i ropy z Rosji .

Odniósł się w ten sposób do opublikowanych w poniedziałek przez agencję The Canadian Press wypowiedzi amerykańskiego ambasadora w Kanadzie. Pete Hoekstra powiedział w poniedziałek, że niechęć Kanadyjczyków do podróży do USA i kupowania amerykańskiego alkoholu, to "są powody, dla których prezydent i jego team odnosili się do Kanady, że jest zła i nieprzyjemna do prowadzenia rozmów".