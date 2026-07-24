Ze świata Kanada grozi USA odwetem za cła Trumpa. "Wszystkie opcje są na stole" Oprac. Wiktor Knowski |

Trump: ogłaszam odtajnienie kluczowych informacji wywiadowczych dotyczących bezpieczeństwa wyborczego Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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- Wszystkie opcje są na stole - powiedział Carney, pytany o reakcję Kanady na ogłoszenie w poniedziałek przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł 50 proc. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, nowe taryfy mają wejść w życie 19 sierpnia, .

Carney nie sprecyzował, jakie działania odwetowe mógłby podjąć jego rząd, podkreślając, że byłoby to "kontrproduktywne" wobec faktu, że negocjacje nadal trwają. - Intensyfikujemy negocjacje z USA w celu osiągnięcia ogólnego porozumienia obejmującego wszystkie sektory, których dotyczą cła - powiedział po spotkaniu z szefami władz kanadyjskich prowincji i terytoriów w Charlottentown.

Spór handlowy na linii USA-Kanada

Zapowiadając nowe cła, Trump powołał się na art. 338 ustawy o cłach z 1930 r., umożliwiający USA jednostronne wprowadzenie sięgających 50 proc. ceł za "nierozsądne" bariery w handlu. Administracja amerykańska twierdzi, że Kanada dyskryminuje amerykański przemysł motoryzacyjny, mleczarski i alkoholowy.

Wstrzymanie importu amerykańskich alkoholi, w tym win, przez większość kanadyjskich prowincji i terytoriów w reakcji na ogłoszenie przez USA w zesszłym roku ceł na część kanadyjskich towarów, jest uważane przez USA za jeden z najważniejszych punktów spornych w relacjach handlowych z Kanadą.

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Wcześniej premierzy prowincji wypowiadali się bardziej otwarcie. Premier Ontario Doug Ford sugerował wstrzymanie eksportu do USA potażu (zanieczyszczonej formy węglanu potasu), niezbędnego do produkcji nawozów sztucznych, oraz ropy naftowej. Wstrzymaniu dostaw kanadyjskiej ropy sprzeciwia się jednak premierka Alberty Danielle Smith, a premier Manitoby Wab Kinew podsumował, że "nic tak nie jednoczy jak wspólny przeciwnik i nie ma obecnie w Kanadzie przeciwnika tak popularnego jak Donald Trump".

Dziennikarze relacjonujący spotkanie premiera oraz szefów prowincji i terytoriów (Rady Federacji) w Charlottentown zwracali uwagę na wspólny front władz kanadyjskich regionów. "Premierzy potwierdzili znaczenie jednolitego podejścia (…) i zobowiązali się do dalszej współpracy w obronie kanadyjskich pracowników, farmerów, biznesów i rodzin" - napisano we wspólnym komunikacie po czwartkowych rozmowach.