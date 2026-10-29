Ze świata Kanada zbliży się do Unii Europejskiej. "Chcemy stworzyć wspólną przestrzeń" Oprac. Paulina Karpińska |

Trump grozi UE cłami, jeśli przyjmie Kanadę na członka stowarzyszonego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GRAHAM HUGHES

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- Kanada nie może stać się pełnoprawnym członkiem UE ze względu na swoje położenie geograficzne, jednak obie strony pragną wynieść wzajemne relacje na najwyższy możliwy poziom - powiedziała w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Montrealu, gdzie odbędzie się 21. szczyt UE-Kanada.

Członek stowarzyszony Unii Europejskiej

- Dlatego rozważamy koncepcję, w ramach której Kanada mogłaby zostać pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej - dodała. - Nasza propozycja jest prosta: chodzi o 'stowarzyszenie bez przystąpienia'. Zamiast pełnego członkostwa proponujemy wspólną ambicję i wizję - stwierdziła.

Według niej status członka stowarzyszonego byłby dostępny wyłącznie dla najbliższych partnerów spoza Europy.

Von der Leyen powiedziała, że Unia Europejska i Kanada mogą zbudować partnerstwo, które będzie znacznie bliższe członkostwu niż wszystko, co dotychczas obie strony osiągnęły. By do tego doprowadzić, potrzebna jest - jak podkreśliła przewodnicząca KE - ściślejsza koordynacja polityk pomiędzy UE a Kanadą w obszarach takich jak AI, klimat, energetyka i bezpieczeństwo.

Według niej oznacza to także ściślejsze zgranie mechanizmów zarządzania, co "wiąże się z szerszym zakresem wspólnych działań KE oraz rządu Kanady". - Współpraca ta obejmuje również relacje między naszymi parlamentami oraz na szczeblu sądowym - dodała.

UE i Kanada chcą zacieśniać współpracę

Szefowa KE zapowiedziała zwiększenie udziału Kanady w europejskim programie wymiany studentów Erasmus+ (obecnie Kanada jest jedynie krajem partnerskim) oraz w programie badawczym Horyzont Europa. - Współpracujemy także w zakresie umiejętności i kwalifikacji, aby profesjonalistom łatwiej było pracować po obu stronach Atlantyku - zaznaczyła. - Właśnie na tym polega status członka stowarzyszonego - wyjaśniła.

Von der Leyen zauważyła, że w świecie rosnącej rywalizacji suwerenność i niezależność nie są już tylko wolnością działania w pojedynkę. - To umiejętność działania wspólnego. Dlatego zbudujemy Sojusz na rzecz Przyszłości i zaczniemy od Kanady. Razem chcemy stworzyć wspólną przestrzeń dla wzrostu i dobrobytu, odporności i bezpieczeństwa gospodarczego - zapowiedziała.

Kwestia statusu członka stowarzyszonego wywołała kontrowersje wśród unijnych stolic. Grupa państw UE na czele z Niemcami nie chciała zgodzić się na zapis w tej sprawie w oświadczeniu końcowym ze szczytu w Montrealu. Berlin uważa bowiem, że nazwa jest nietrafiona. Sam promuje własną koncepcję "członkostwa stowarzyszonego", która miałaby być zarezerwowana dla państw kandydujących do UE, takich jak Ukraina czy kraje Bałkanów Zachodnich.

>>> "Nowy, przełomowy sojusz z Unią Europejską". Podano datę

Premier Kanady: Unia Europejska jest wiarygodnym partnerem

- Nowy sojusz nie jest ćwiczeniem z marketingu. Nazwa nie ma znaczenia - skomentował słowa Ursuli von der Leyen kanadyjski premier Mark Carney podczas konferencji prasowej.

Premier zwrócił uwagę na "komplementarność prawodawstwa" Kanady i UE. Podkreślał, że nowe partnerstwo wzmocni suwerenność Kanady, co będzie oznaczało m.in. zwiększenie odporności na wstrząsy "ze strony niektórych krajów i technologii", a także pozwoli Kanadyjczykom "żyć tak jak chcą". Mówił też o pojawiających się nowych możliwościach dla młodych ludzi.

- Unia Europejska jest wiarygodnym partnerem – zapewnił Carney.

Zapytany o zmieniający się krajobraz polityczny w krajach UE, w tym krytykę pod adresem Unii ze strony polityków takich jak Marine Le Pen, Carney zaznaczył, że Kanada w swoich rozmowach z UE "nie jest związana z żadnym politycznym cyklem".

Odnosząc się do zarzutów prezydenta USA Donalda Trumpa, który bliższe partnerstwo Kanady z UE uznał za "wrogi akt", Carney przypomniał swoje wcześniejsze wypowiedzi, że "Kanada, która jest silniejsza u siebie, jest panem własnego domu, bardziej suwerenna - i jest lepszym partnerem dla Amerykanów, a USA zobaczą korzyści".