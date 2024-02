Chatbot wprowadził pasażera w błąd, linia lotnicza musi oddać pieniądze

Jak informuje brytyjski "Guardian", w listopadzie 2022 roku mieszkaniec Kanady Jake Moffatt chciał zakupić bilety na podróż z Vancouver do Toronto linią lotniczą Air Canada, by wziąć udział w pogrzebie członka rodziny. By skorzystać ze specjalnie przeznaczonej na taką okoliczność taryfy, oferowanej przez te linie, skontaktował się z Air Canada, by upewnić się, jakie dokumenty musi posiadać. Zapytał również, czy możliwy jest zwrot kosztów za taką podróż już po jej odbyciu. Z zapisu rozmowy z chatbotem dostępnym na stronie internetowej wynika, że otrzymał od niego odpowiedź, iż może się ubiegać o zwrot kosztów w ciągu 90 dni od daty, w której wydano bilet.