Morze pod specjalnym nadzorem. Wchodzi w życie nowy dekret

Kamery na Morzu Północnym

Mają się do tego przyczynić kamery monitoringu. Do tej pory nie było to możliwe ze względów prawnych. Jednak nowy dekret królewski, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku, zmienia to, umożliwiając inteligentnym kamerom automatyczne rozpoznawanie statków. Dodatkowe urządzenia zostały zainstalowane na pokładach łodzi i samolotów. Monitoring będzie odbywał się także za pomocą dronów.