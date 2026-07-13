Radosław Sikorski w CNN: Rosja jest zdolna do jakiegoś rodzaju prowokacji z użyciem fałszywej flagi i dronów Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/Wiktor Dąbkowski

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Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wydała w poniedziałek oświadczenie w imieniu państw UE podczas posiedzenia ministrów spraw zagraniczny w poniedziałek w Brukseli.

- UE i jej państwa członkowskie potępiają złośliwą działalność cybernetyczną Rosji i wykorzystywanie przez nią cyberekosystemu obejmującego podmioty państwowe i niepaństwowe, od służb wywiadowczych po grupy cyberprzestępców, haktywistów i firmy prywatne - podkreśliła w oświadczeniu wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Kallas o cyberatakach Rosji

Jak zaznaczyła Kallas, 16. Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) kontroluje szereg grup cyberzagrożeń, w tym jedną z najbardziej zaangażowanych TURLA. Według Kallas złośliwe działania cybernetyczne, które od lat prowadzi FSB, mają coraz poważniejszy charakter.

Jak wyjaśniła, obejmują one infiltrację sieci rządowych i sabotaż infrastruktury krytycznej, a wśród celów - jak wskazała szefowa dyplomacji UE - znalazły się m.in. Francja, Niemcy, Polska, Cypr, Holandia, Austria, Słowacja, Rumunia i Finlandia - podkreśliła Kallas.

Według niej 16. Centrum prowadzi od 2010 r. we Francji cyberszpiegostwo przeciwko strategicznym podmiotom rządowym, a od 2025 r. - przeciwko przemysłowi obronnemu.

- W Niemczech celem działań są podmioty rządowe. Ostatnio w Polsce 16. Centrum przeprowadziło destrukcyjne operacje sabotażowe wymierzone w infrastrukturę krytyczną, w tym w elektrociepłownie - wymieniała.

Kallas: zdecydowanie potępiamy działania Rosji

Jak zaznaczyła, "cyberprzestępcy, samozwańczy haktywiści i firmy prywatne powiązane z Rosją, w tym podmioty działające na jej polecenie, kierownictwo lub kontrolę, również przeprowadzali, umożliwiali i ułatwiali szeroki zakres złośliwych działań".

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- Zdecydowanie potępiamy działania Rosji i jej niewłaściwe wykorzystywanie tego cyberekosystemu, wymierzone w usługi publiczne i infrastrukturę krytyczną, powodując zakłócenia i straty finansowe - dodała Kallas.

Jak poinformowała, w odpowiedzi na złośliwe działania UE nałożyła sankcje na dziewięć osób i cztery podmioty. Na liście sankcyjnej umieszczeni zostali funkcjonariusze wywiadu GRU, a także cyberprzestępcy i hakerzy oraz firmy prywatne wspierające Rosję w destabilizowaniu państw UE.

Reakcja NATO i polskiego MSZ

"Stanowczo potępiamy utrzymujące się złośliwe działania cybernetyczne Rosji, która wykorzystuje swój ekosystem cybernetyczny do atakowania sojuszników i partnerów NATO. Działania te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszu" - przekazała Rada Północnoatlantycka w oświadczeniu.

"Polska z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Unii Europejskiej i NATO, w których wspólnie z sojusznikami ujawniamy i potępiamy wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni" - zaznaczyło MSZ w wydanym w poniedziałek komunikacie. Z kolei we wpisie na X polski resort dyplomacji wezwał Rosję do natychmiastowego powstrzymania się od przeprowadzania cyberataków i do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Oświadczenia UE i NATO ponownie obnażyły wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania cyberataków i przestrzegania prawa międzynarodowego.



Przeczytaj więcej ⤵️https://t.co/ctYUGJDmiS — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 13, 2026 Rozwiń