Ceny ostro w górę. Z inicjatywy prezydenta

Wybrzeże Kości Słoniowej od wtorku ma podnieść cenę ziarna kakaowego z 1000 do 1500 franków CFA za kilogram. To równowartość blisko 10 złotych. Informacje w sprawie zaplanowanej podwyżki podała agencja Reutera, powołując się na źródła w pięciu firmach eksportowych. Wybrzeże Kości Słoniowej jest największym producentem ziarna kakaowego na świecie.

Kakao drożeje

Młode strąki kakaowca potrzebują dużo wody, by się rozwinąć, jednak wszystkie kraje leżące wzdłuż Zatoki Gwinejskiej doświadczają bardzo wysokich temperatur, które od miesięcy znacznie przekraczają 30 stopni Celsjusza. Pora deszczowa - która co do zasady trwa od kwietnia do połowy listopada - już powinna się zacząć, ale wciąż jest sucho i gorąco.