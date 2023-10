Kolejna tajemnicza awaria na Bałtyku. Uszkodzony kabel telekomunikacyjny pomiędzy Szwecją i Estonią

Uszkodzony został podwodny kabel telekomunikacyjny łączący Szwecję i Estonię - poinformował we wtorek szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oscar Bohlin. Władze w Sztokholmie, jak przyznał, "nie są w stanie ocenić, co było przyczyną awarii". To kolejna awaria podmorskiej infrastruktury na Bałtyku - tydzień wcześniej poinformowano o uszkodzeniu w tym samym regionie gazociągu.