Już nie 20. gospodarka świata. Polska spada w rankingu

Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Polska droga do G20. Andrzej Domański i Kristalina Georgiewa o kondycji polskiej gospodarki
Według najnowszej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Polska w tym roku przestanie być 20. największą gospodarką świata. Według kwietniowej oceny wyprzedzi nas Szwajcaria.

Choć dołączenie do grona 20. największych gospodarek świata świętowaliśmy zaledwie we wrześniu ubiegłego roku, Polska już w tym roku może wypaść z tego rankingu. Tak wynika z najnowszych szacunków MFW, który PKB Polski w 2026 wycenia na 1,13 biliona dolarów. Oznacza to, że wyprzedzi nas w tym roku Szwajcaria z wynikiem 1,15 bln. Pod nami w zestawieniu znalazły się kolejno Tajwan, Irlandia i Belgia.

Roszady na 20. miejscu

Mimo spadku MFW przewiduje, że Polska wyprzedzi Szwajcarię już w 2028 roku. Wówczas PKB Polski ma wynieść 1,248 bln dol. - o 6 mld więcej od naszego konkurenta o miejsce 20.

Według szacunków MFW w Polsce PKB na mieszkańca wynosi 31,3 dol. Oznacza to, że zajmujemy 42. miejsce w rankingu. Zdaniem MFW w tej kategorii wyprzedzimy w tym roku m.in. Japonię i Hiszpanię.

Jeszcze dzisiaj szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa chwaliła ostatnie dekady rozwoju gospodarczego nad Wisłą. Na przyjęciu w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z okazji 40-lecia powrotu Polski do instytucji z Bretton Woods, MFW i Banku Światowego Georgiewa stwierdziła, że "Polska jako 20. gospodarka świata pod względem nominalnego PKB zasłużyła na członkostwo w G20 i powinna wykorzystać je jako kolejną okazję do przywództwa".

Planowane spotkanie G20

Obecne szacunki MFW nie powinny również wpłynąć na zaplanowane spotkania na szczeblu ministerialnym. Szef resortu finansów Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński wezmą w czwartek w Waszyngtonie udział w formalnym spotkaniu na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20.

Czwartkowe spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 odbywa się w połączeniu z wiosennymi spotkaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Będzie to pierwsze formalne spotkanie na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w czasie prezydencji USA w Grupie.

Źródło: tvn24.pl, PAP

GospodarkaG20Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
