Jordania i Syria wznawiają ruch graniczny. Jest komentarz USA

Jordania w pełni otworzyła swoje główne przejście graniczne z Syrią, by pobudzić gospodarki obu państw. Niebawem narodowy przewoźnik Royal Jordanian wznowi z kolei bezpośrednie loty do Damaszku. W odpowiedzi na zbliżenie między Jordanią a Syrią, rzecznik Departamentu Stanu USA podkreślił, że Stany Zjednoczone nie planują "normalizacji ani poprawy" stosunków dyplomatycznych z rządem syryjskiego prezydenta Baszara al-Assada, a także nie zachęcają do tego innych.