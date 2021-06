Śmierć amerykańskiego milionera. Są wyniki sekcji zwłok

Będzie drugie badanie

Amerykański programista został znaleziony martwy w swojej celi w więzieniu w Barcelonie tego samego dnia, kiedy hiszpański sąd zgodził się na jego ekstradycję do USA. Amerykańska prokuratura federalna zarzucała McAfee'emu unikanie płacenia podatków, odmawianie składania deklaracji podatkowych oraz ukrywanie majątku. W sumie groziło mu do 30 lat więzienia. John McAfee został zatrzymany w Barcelonie w październiku ubiegłego roku. Do zatrzymania amerykańskiego biznesmena doszło na lotnisku El Prat w Barcelonie, przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Stambułu.