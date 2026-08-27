Ze świata Od teraz Ameryka. Trump zmienił nazwę jeziora Ontario Oprac. Paulina Karpińska |

Premier prowincji Ontario Doug Ford o wojnie celnej z USA Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

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Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie wykonawcze zmieniające nazwę Jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Jak podkreślił, zmiana wchodzi w życie natychmiast - podał Reuters.

Rozporządzenie nakazuje administracji aktualizację Serwisu Informacji o Nazwach Geograficznych, "tak aby odzwierciedlało ono fakt, że jezioro, kiedyś znane jako Jezioro Ontario, teraz będzie znane jako Jezioro Ameryka". Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej.

Jeziora Ontario zmienia nazwę

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił we wtorek, że "ponownie rozważa" przemianowanie Jeziora Ontario na Jezioro Ameryki.

"Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy Jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii!" - napisał Trump w porannym komunikacie we wtorek na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po jednej stronie z prowincją Ontario, a po drugiej - stanem Nowy Jork. Trump już na początku drugiej kadencji prawnie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mt. McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Konflikt pomiędzy USA a Kanadą

Relacje USA i Kanady w ostatnim czasie są bardzo napięte. Obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowego układu handlowego w ramach traktatu USMCA (obejmującego USA, Kanadę i Meksyk). Oskarżają się wzajemnie o to, że w ostatniej chwili zerwały negocjacje, dodając niespodziewane żądania. Według kanadyjskiego premiera Marka Carneya wymagania USA godziły w suwerenność Kanady, w tym ochronę języka francuskiego w Kanadzie.

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W sobotę premier Kanady Mark Carney poinformował, że 8 września wejdą w życie cła odwetowe na towary z USA. To odpowiedź na obowiązujące od soboty 50-procentowe cła wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa po załamaniu się dwustronnych negocjacji.