Jest zielone światło dla wprowadzenia "prawa klimatycznego"

Tak zwane prawo klimatyczne zostało zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej. Dokument określa ramy dla prawodawstwa w UE, dotyczącego klimatu na nadchodzące 30 lat. Ustalenia w nim zwarte mają pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

- Z zadowoleniem odbieram ten ostatni krok w przyjęciu pierwszego unijnego prawa klimatycznego, które uwzględnia w prawodawstwie cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Porozumienie w sprawie europejskiego prawa klimatycznego było priorytetem prezydencji portugalskiej i cieszę się, że udało nam się doprowadzić je do końca - oznajmił w poniedziałek przedstawiciel prezydencji, minister środowiska Portugalii Joao Pedro Matos Fernandes.

Europejskie prawo klimatyczne

Poza celem neutralności klimatycznej i dążeniem UE do osiągnięcia ujemnych emisji po 2050 roku, europejskie prawo klimatyczne wyznacza wiążący unijny cel klimatyczny redukcji emisji gazów cieplarnianych netto (emisji po odliczeniu pochłaniania) o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem.