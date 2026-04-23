Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja

|
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o Trumpie: chciałbym, żeby pozostał po naszej stronie
Źródło: CNN
W czwartek wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej jednogłośnie zaakceptowały udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro oraz przyjęły dwudziesty pakiet sankcji wobec Rosji. Wcześniej Węgry blokowały obie te decyzje.

Wstępne porozumienie w sprawie pożyczki i sankcji kraje UE zawarły jeszcze w środę. W czwartek wczesnym popołudniem zakończyła się procedura pisemna, co oznacza że rządy państw członkowskich ostatecznie zatwierdziły uwolnienie środków dla Ukrainy oraz nałożenie kolejnego - dwudziestego - pakietu sankcji na Rosję.

Węgry zmieniają decyzję

Decyzje zostały podjęte jednomyślnie. Wcześniej obie blokowane były przez Węgry, które uzależniały uchylenie weta od przywrócenia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy uszkodzonym ropociągiem Przyjaźń. Na nałożenie sankcji na Rosję nie zgadzała się także Słowacja. Sytuacja uległa zmianie po tym, gdy premier Viktor Orban przegrał 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech.

Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza

Czwartkowa zgoda oznacza, że Komisja Europejska będzie mogła wkrótce wypłacić Ukrainie pierwszą transzę z 90 mld euro pożyczki, przyznanej Kijowowi na lata 2026 i 2027. Kwota 30 mld euro z tej puli zostanie przeznaczona na wsparcie budżetowe, a 60 mld euro - na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. Z kolei 20. pakiet sankcji na Moskwę jeszcze bardziej uderzy w rosyjską flotę cieni. Przygotuje też grunt pod wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

"Żaden kraj nigdy nie wyszedł ze strefy euro". Ten planuje dołączyć
Dowiedz się więcej:

"Żaden kraj nigdy nie wyszedł ze strefy euro". Ten planuje dołączyć

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaUnia Europejska
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Wielkie plany SpaceX. Własne GPU i kompleks Terafab w Teksasie
Tech
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
Handel
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Praca na L4? Nowe regulacje jasno określają zasady
Dla pracownika
Lotnisko we Frankfurcie
Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin odwrócił trend. Co dalej z kursem
Tech
Ceny paliw mogą wzrosnąć
Ceny paliw na stacjach. Nowe stawki
Z kraju
shutterstock_2317709075
Przełomowy wyrok TSUE. Banki nie mogą tak liczyć odsetek
Prawo
piosenka piosenkarka studio nagran mikrofon AdobeStock_574979377
AI kontra człowiek. Zdumiewające wyniki badania
Tech
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Setki milionów czekają w ZUS. Bliscy nie odbierają pieniędzy
Pieniądze
Piesiewicz, PKOL, Zondacrypto
Giełda, Zondacrypto. Piesiewicz wyznaje, ile stracił
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie
Z kraju
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste"
Rynki
Ukraina, rurociąg "Przyjaźń" przecina Dniestr
Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
Ze świata
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Jak złożyć zawiadomienie w sprawie Zondacrypto? Pomoże strona prokuratury
Z kraju
Bombardier Challenger 650
Rząd prowincji kupił samolot. Kilka dni później go sprzedał
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Jak z ostatniej pensji robi się wysoką emeryturę
Pieniądze
Paliwa benzyna
Ceny paliw dziś
Z kraju
pies podroz shutterstock_2451388801
Pupil w podróży. Nowe przepisy już obowiązują
Turystyka
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2493376107
Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"
Z kraju
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliwa szybują. Linie odwołują loty
Z kraju
Podatki
Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT
Pieniądze
Badanie techniczne ma być fotografowane
Zmiany w badaniach technicznych. Bruksela ma zaostrzyć przepisy
Moto
Katarzyna Kieli na EEC
"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów"
Z kraju
Nazywają siebie "etycznymi cyberwojownikami". Hakerzy z całego świata za darmo wspierają Ukrainę
Skradziono setki milionów w kryptowalucie. Trop prowadzi do Korei Północnej
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki jeszcze przed majówką
Moto
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Nowe problemy Zondacrypto. Pracownicy się boją
Z kraju
Renton Boeing 737 MAX - VDB Photos shutterstock_1467931589_1
Produkcja rośnie, straty maleją. Gigant zaskoczył analityków
Ze świata
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
Tech
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

