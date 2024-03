Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian - podano w komunikacie po posiedzeniu. Bank podał, że stopy procentowe będą na podwyższonych poziomach tak długo, jak to będzie konieczne, a przyszłe decyzje nadal będą uzależnione od danych.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Po czterech ostatnich posiedzeniach EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian. W obecnym cyklu zacieśniania EBC podniósł stopy proc. o 450 punktów bazowych (pb). Koszty kredytu w eurolandzie są najwyższe od 2001 r.

Rada EBC zapowiada pozostanie przy swojej strategii

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 4,50 proc., 4,75 proc. oraz 4,00 proc. (...) Przy ustalaniu odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności Rada Prezesów utrzyma podejście oparte na danych. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie.

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2 proc. Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znajdują się na poziomach, które – jeśli zostaną utrzymane przez dostatecznie długi okres – istotnie przyczynią się do osiągnięcia przyjętego celu. W przyszłych decyzjach Rada Prezesów dopilnuje, by podstawowe stopy procentowe były na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne" - dodano.

Inflacja dalej spada

EBC podał, że od ostatniego, styczniowego posiedzenia Rady Prezesów nastąpił dalszy spadek inflacji.

"W najnowszych projekcjach ekspertów EBC inflację zrewidowano w dół, zwłaszcza na 2024 r., głównie w związku z niższą kontrybucją cen energii. Obecnie eksperci przewidują, że inflacja wyniesie średnio 2,3 proc. w 2024 r., 2,0 proc. w 2025 r. i 1,9 proc. w 2026 r. Projekcje inflacji z wyłączeniem cen energii i żywności, także zostały zrewidowane w dół i wynoszą średnio 2,6 proc. na 2024 r., 2,1 proc. na 2025 r. i 2,0 proc. na 2026 r. Mimo dalszego osłabienia się większości miar inflacji bazowej wewnętrzna presja cenowa pozostaje wysoka, po części z powodu silnego wzrostu płac" - napisano w komunikacie.

"Warunki finansowania są zaostrzone, a wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż hamują popyt, co przyczynia się do spadku inflacji. Eksperci zrewidowali w dół projekcję wzrostu gospodarczego na 2024 r. do 0,6 proc. – aktywność gospodarcza w najbliższym czasie ma pozostać stłumiona. Następnie eksperci oczekują, że gospodarka się ożywi i będzie rosnąć w tempie 1,5 proc. w 2025 r. i 1,6 proc. w 2026 r., czemu sprzyjać będą początkowo spożycie, a potem również inwestycje" - dodano.

ECB zapowiada dostosowywanie polityki monetarnej do otoczenia

EBC podtrzymał zakończenie reinwestycji w ramach programu PEPP z końcem 2024 r.

"W pierwszym półroczu 2024 r. Rada Prezesów zamierza nadal w całości reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP. W drugim półroczu zamierza zmniejszać portfel PEPP średnio o 7,5 mld EUR miesięcznie. Rada Prezesów planuje wygaszenie reinwestycji w ramach programu PEPP z końcem 2024 r." - napisano.

"Przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP Rada Prezesów nadal będzie stosować elastyczne podejście, by przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. (...) Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych" - dodano.

Bank centralny strefy euro powtórzył, że jest gotowy dostosować wszystkie swoje narzędzia polityki monetarnej do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen" – napisał EBC w komunikacie.

Reakcja euro na decyzję EBC

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

"W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do kształtowania nastawienia polityki pieniężnej" - napisano.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,15 proc. wobec dolara do 1,0880.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP Biznes