Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"

Banki centralne z całego świata wystosowały wspólne oświadczenie, w którym zapewniają "pełną solidarność" z szefem Rezerwy Federalnej po tym, jak administracja USA wszczęła postępowanie przeciwko Jerome'owi Powellowi.

Oświadczenie banków centralnych

Szefowie Banku Anglii, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Kanady są wśród 11 wysokich rangą bankierów, którzy podpisali oświadczenie. Podkreślili w nim znaczenie niezależności instytucji finansowych.

"Niezależność banków centralnych jest fundamentem stabilności cenowej, finansowej i gospodarczej, służącej interesom obywateli, którym niesiemy pomoc. Dlatego kluczowe jest zachowanie tej niezależności, przy pełnym poszanowaniu praworządności i demokratycznej odpowiedzialności" - czytamy w oświadczeniu

Odnosząc się do samego Powella, światowi bankierzy stwierdzili we wspólnym oświadczeniu: "Dla nas jest on szanowanym kolegą, darzonym najwyższym poważaniem przez wszystkich, którzy z nim współpracowali".

"Przewodniczący Powell pełnił swoją funkcję z uczciwością, koncentrując się na powierzonym mandacie i niezachwianym zaangażowaniu w interes publiczny" - oświadczyli.

Wspólne oświadczenie podpisali:

Christine Lagarde – Prezes Europejskiego Banku Centralnego (w imieniu Rady Prezesów EBC)

Andrew Bailey – Gubernator Banku Anglii

Erik Thedéen – Gubernator Szwedzkiego Banku Państwowego (Sveriges Riksbank)

Christian Kettel Thomsen – Przewodniczący Rady Gubernatorów Narodowego Banku Danii

Martin Schlegel – Przewodniczący Rady Prezesów Szwajcarskiego Banku Narodowego

Ida Wolden Bache – Gubernator Banku Norwegii

Michele Bullock – Gubernator Banku Rezerw Australii

Tiff Macklem – Gubernator Banku Kanady

Chang Yong Rhee – Gubernator Banku Korei

Gabriel Galípolo – Gubernator Banku Centralnego Brazylii

François Villeroy de Galhau – Przewodniczący Rady Dyrektorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

Pablo Hernández de Cos – Dyrektor Generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński nie znajduje się wśród sygnatariuszy oświadczenia. Poprosiliśmy NBP o komentarz w tej sprawie, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"To są preteksty"

Powell oskarżył administrację Trumpa o atak na niezależność banku, twierdząc, że śledztwo jest tylko pretekstem. W oświadczeniu wideo stwierdził, że choć śledztwo dotyczy sprawy jego wypowiedzi na temat remontu budynków Fed, w rzeczywistości jest tylko pretekstem do uderzenia w niego i bank centralny za to, że nie prowadzą polityki pieniężnej zgodnie z życzeniami prezydenta.

- To są preteksty. Groźba postawienia zarzutów karnych jest konsekwencją tego, że Rezerwa Federalna ustala stopy procentowe w oparciu o naszą najlepszą ocenę tego, co będzie służyć społeczeństwu, a nie zgodnie z preferencjami prezydenta - powiedział Powell.

- Chodzi o to, czy Fed będzie w stanie nadal ustalać stopy procentowe w oparciu o dowody i warunki gospodarcze, czy też polityka pieniężna będzie kierowana presją polityczną i zastraszaniem - dodał.

Dochodzenie prowadzone jest przez Departament Sprawiedliwości. Prezydent Donald Trump stwierdził, że "nic nie wie" na temat śledztwa, które zostało wszczęte po roku nieustannych ataków prezydenta na Powella.

Poza krytykowaniem decyzji Powella dotyczących stóp procentowych, Trump przypuszczał ataki osobiste, nazywając szefa Fed "wielkim nieudacznikiem" oraz "kretynem".

Powell, którego Trump mianował przewodniczącym Fedu w 2017 roku podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu, ma ustąpić ze stanowiska w maju. Oczekuje się, że Trump wskaże jego następcę w nadchodzących tygodniach.

Senator z Karoliny Północnej Thom Tillis, republikanin i członek senackiej Komisji Bankowej, powiedział, że będzie sprzeciwiał się nominacji następcy Powella przez Trumpa, a także każdej innej nominacji do Rady Gubernatorów Fedu, dopóki sprawa nie zostanie "w pełni wyjaśniona".

Powella poparło również trzech byłych przewodniczących Fedu – Janet Yellen, Ben Bernanke i Alan Greenspan. Wielu innych wybitnych byłych urzędników publicznie zadeklarowało swoje wsparcie dla niego oraz dla niezależności banku.

Yellen, która była bezpośrednią poprzedniczką Powella, stwierdziła, że śledztwo karne jest "niezwykle niepokojące", dodając, że inwestorzy powinni być zaniepokojeni.

- Mamy prezydenta, który mówi, że Fed powinien obniżać stopy procentowe, aby zmniejszyć koszty obsługi długu federalnego… To droga do republiki bananowej - powiedziała w rozmowie z CNBC.

