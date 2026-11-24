Ze świata Euforia na Wall Street po powrocie szefa Nvidii. Interwencja Trumpa opłaciła się inwestorom Oprac. Wiktor Knowski |

Przywrócenie Jensena Huanga na stanowisko szefa Nvidii - relacja Janka Pachlowskiego z USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TOLGA AKMEN/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek, niedługo przed otwarciem amerykańskiej giełdy, Nvidia przekazała, że przywróciła Huanga na stanowisko szefa spółki. Zaskakująca decyzja została ogłoszona zaledwie 11 dni po tym, jak współzałożyciel i wieloletni lider największego produenta półprzewodników na świecie zrezygnował w atmosferze skandalu po ujawnieniu serii romansów, w tym z kobietą podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin.

Potężne wzrosty na giełdzie po powrocie Huanga

Informacja o powrocie Huanga przywróciła zainteresowanie inwestorów branżą sztucznej inteligencji. To był najlepszy dzień na Wall Street od kwietnia 2025 roku:

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 3,01 proc. i wyniósł 49.595,31 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 4,73 proc. i wyniósł 7.237,17 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 6,51 proc. do 24.089,56 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 3,25 proc. i wyniósł 2.665,64 pkt.

Indeks zmienności VIX spadł o 25,80 proc., do 26,62 pkt.

Akcje Nvidii wzrosły o ponad 31 proc.

Wzrosty w sektorze AI

W poniedziałek akcje innych spółek z branży sztucznej inteligencji również poszybowały w górę. Micron Technology zyskał 19 proc., podczas gdy CoreWeave wzrósł o 25 proc. Akcje AMD zyskały 8 proc. Członkowie tzw. Wspaniałej Siódemki: Alphabet, Meta Platform i Microsoft wzrosły odpowiednio o 6, 5 i 4 proc.

- Powrót Jensena Huanga przywraca i odbudowuje zaufanie do ekosystemu sztucznej inteligencji: jego głównych dostawców, podstawowych elementów składowych i perspektyw popytu - powiedziała Hendi Susanto, zarządzająca portfelem i analityczka badawcza w Gabelli Funds.

Niewątpliwie branża "musi jeszcze przebić się przez wiele kwestii związanych z finansowaniem, geopolityką, trwałością i sceptycyzmem, mimo że firmy z całego łańcucha dostaw sztucznej inteligencji wciąż zgłaszają duży popyt" - dodała Susanto.

Tydzień rekordowych spadków na Wall Street

Te posunięcia oznaczają ogromną zmianę w sektorze technologicznym po ubiegłotygodniowej wyprzedaży, ponieważ obawy dotyczące branży sztucznej inteligencji (AI) nadal niepokoiły inwestorów, pomimo rekordowego debiutu Anthropic w czwartek. Trump powiedział w poniedziałek w CNBC, że ostatnie zawirowania prawdopodobnie miały wpływ na jego decyzję o wezwaniu Huanga do powrotu.

Pod koniec ubiegłego tygodnia - był to najgorszy tygodniowy spadek indeksów Nasdaq i Dow Jones od ponad sześciu lat, a największy indeksu S&P 500 od kwietnia 2025 r. - wszystkie trzy główne średnie znalazły się w korekcie, spadając o 10 proc. od swoich ostatnich maksimów, a indeks Nasdaq zanotował spadek w skali roku.

- Nie da się przewidzieć rozwoju sytuacji na rynku, zwłaszcza w obliczu tej nieoczekiwanej wiadomości dotyczącej Jensena - powiedział Scott Ladner, dyrektor ds. inwestycji w Horizon Investments.

Według strategów Morgan Stanley pod kierownictwem Michaela Wilsona, po niedawnej gwałtownej korekcie na rynku technologicznym zarówno wyniki finansowe, jak i wyceny wskazują na możliwość odbicia.

Presja Białego Domu

Prezydent Donald Trump pochwalił decyzję zarządu spółki i powiedział w rozmowie z CNBC, że Huang "nie zrobił nic złego".

- Popełnił błąd w ocenie sytuacji w związku z incydentami, które w zasadzie nie mają z tym nic wspólnego, ale nie zrobił nic złego poza stworzeniem bezcennego układu scalonego, wielu bezcennych układów scalonych - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla programu CNBC "Squawk on the Street".

Jak podał Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła, Colette Kress, która tymczasowo zastąpiła Huanga, została poinformowana o decyzji w ostatniej chwili, już po jej podjęciu. Pominięte miały być również inne osoby z kierownictwa spółki. Kress, która była wcześniej dyrektorem finansowym Nvidii, jeszcze w ubiegły wtorek mówiła podczas konferencji z inwestorami, że rada nie zamierza przywracać Huanga na stanowisko.

Według Bloomberga decyzja została podjęta szybko w niedzielne popołudnie, po naciskach prezydenta na członków rady. Trump mówił w rozmowie z CNBC, że rozmawiał z zarządem "pośrednio i bezpośrednio" i przekonał członków rady do ponownego zatrudnienia Huanga. Zapewniał, że rządowe dochodzenie nie wykazało, by założyciel Nvidii złamał prawo, i że jest przekonany, że powrót Huanga nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Dowiedz się więcej: Nowy wpis Trumpa. Przerobione zdjęcie bez komentarza

Według agencji AP emisariuszem Trumpa w tym procesie był wiceprezydent J.D. Vance, który w przeszłości pracował w Dolinie Krzemowej i uchodził za protegowanego miliardera Petera Thiela, współzałożyciela m.in. PayPala i Palantira.

Mimo zapewnień Trumpa o braku dowodów na winę Huanga, według Bloomberga nadal toczą się dochodzenia prokuratury dotyczące jego romansu z Alice Huang, podejrzaną o pracę dla chińskiego wywiadu, a także w sprawie jej firmy Megaspeed i przemytu przez nią chipów do Chin.