Euforia na Wall Street po powrocie szefa Nvidii. Interwencja Trumpa opłaciła się inwestorom
W poniedziałek, niedługo przed otwarciem amerykańskiej giełdy, Nvidia przekazała, że przywróciła Huanga na stanowisko szefa spółki. Zaskakująca decyzja została ogłoszona zaledwie 11 dni po tym, jak współzałożyciel i wieloletni lider największego produenta półprzewodników na świecie zrezygnował w atmosferze skandalu po ujawnieniu serii romansów, w tym z kobietą podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin.
Potężne wzrosty na giełdzie po powrocie Huanga
Informacja o powrocie Huanga przywróciła zainteresowanie inwestorów branżą sztucznej inteligencji. To był najlepszy dzień na Wall Street od kwietnia 2025 roku:
- Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 3,01 proc. i wyniósł 49.595,31 pkt.
- S&P 500 na koniec dnia zyskał 4,73 proc. i wyniósł 7.237,17 pkt.
- Nasdaq Composite zwyżkował o 6,51 proc. do 24.089,56 pkt.
- Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 3,25 proc. i wyniósł 2.665,64 pkt.
- Indeks zmienności VIX spadł o 25,80 proc., do 26,62 pkt.
Akcje Nvidii wzrosły o ponad 31 proc.
Wzrosty w sektorze AI
W poniedziałek akcje innych spółek z branży sztucznej inteligencji również poszybowały w górę. Micron Technology zyskał 19 proc., podczas gdy CoreWeave wzrósł o 25 proc. Akcje AMD zyskały 8 proc. Członkowie tzw. Wspaniałej Siódemki: Alphabet, Meta Platform i Microsoft wzrosły odpowiednio o 6, 5 i 4 proc.
- Powrót Jensena Huanga przywraca i odbudowuje zaufanie do ekosystemu sztucznej inteligencji: jego głównych dostawców, podstawowych elementów składowych i perspektyw popytu - powiedziała Hendi Susanto, zarządzająca portfelem i analityczka badawcza w Gabelli Funds.
Niewątpliwie branża "musi jeszcze przebić się przez wiele kwestii związanych z finansowaniem, geopolityką, trwałością i sceptycyzmem, mimo że firmy z całego łańcucha dostaw sztucznej inteligencji wciąż zgłaszają duży popyt" - dodała Susanto.
Tydzień rekordowych spadków na Wall Street
Te posunięcia oznaczają ogromną zmianę w sektorze technologicznym po ubiegłotygodniowej wyprzedaży, ponieważ obawy dotyczące branży sztucznej inteligencji (AI) nadal niepokoiły inwestorów, pomimo rekordowego debiutu Anthropic w czwartek. Trump powiedział w poniedziałek w CNBC, że ostatnie zawirowania prawdopodobnie miały wpływ na jego decyzję o wezwaniu Huanga do powrotu.
Pod koniec ubiegłego tygodnia - był to najgorszy tygodniowy spadek indeksów Nasdaq i Dow Jones od ponad sześciu lat, a największy indeksu S&P 500 od kwietnia 2025 r. - wszystkie trzy główne średnie znalazły się w korekcie, spadając o 10 proc. od swoich ostatnich maksimów, a indeks Nasdaq zanotował spadek w skali roku.
- Nie da się przewidzieć rozwoju sytuacji na rynku, zwłaszcza w obliczu tej nieoczekiwanej wiadomości dotyczącej Jensena - powiedział Scott Ladner, dyrektor ds. inwestycji w Horizon Investments.
Według strategów Morgan Stanley pod kierownictwem Michaela Wilsona, po niedawnej gwałtownej korekcie na rynku technologicznym zarówno wyniki finansowe, jak i wyceny wskazują na możliwość odbicia.
Presja Białego Domu
Prezydent Donald Trump pochwalił decyzję zarządu spółki i powiedział w rozmowie z CNBC, że Huang "nie zrobił nic złego".
- Popełnił błąd w ocenie sytuacji w związku z incydentami, które w zasadzie nie mają z tym nic wspólnego, ale nie zrobił nic złego poza stworzeniem bezcennego układu scalonego, wielu bezcennych układów scalonych - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla programu CNBC "Squawk on the Street".
Jak podał Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła, Colette Kress, która tymczasowo zastąpiła Huanga, została poinformowana o decyzji w ostatniej chwili, już po jej podjęciu. Pominięte miały być również inne osoby z kierownictwa spółki. Kress, która była wcześniej dyrektorem finansowym Nvidii, jeszcze w ubiegły wtorek mówiła podczas konferencji z inwestorami, że rada nie zamierza przywracać Huanga na stanowisko.
Według Bloomberga decyzja została podjęta szybko w niedzielne popołudnie, po naciskach prezydenta na członków rady. Trump mówił w rozmowie z CNBC, że rozmawiał z zarządem "pośrednio i bezpośrednio" i przekonał członków rady do ponownego zatrudnienia Huanga. Zapewniał, że rządowe dochodzenie nie wykazało, by założyciel Nvidii złamał prawo, i że jest przekonany, że powrót Huanga nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.
Według agencji AP emisariuszem Trumpa w tym procesie był wiceprezydent J.D. Vance, który w przeszłości pracował w Dolinie Krzemowej i uchodził za protegowanego miliardera Petera Thiela, współzałożyciela m.in. PayPala i Palantira.
Mimo zapewnień Trumpa o braku dowodów na winę Huanga, według Bloomberga nadal toczą się dochodzenia prokuratury dotyczące jego romansu z Alice Huang, podejrzaną o pracę dla chińskiego wywiadu, a także w sprawie jej firmy Megaspeed i przemytu przez nią chipów do Chin.