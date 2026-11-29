Ze świata Huti grożą odwetem. Na celowniku strategiczne miasto Oprac. Alicja Skiba |

Atak na lotnisko Króla Chalida w Rijadzie. Nagranie z monitoringu (10 października 2026 r.) Źródło wideo: Saudi Ministry of Media / Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

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Jak zauważa agencja Reuters, groźba ta oznacza dalszą eskalację działań wojennych między Arabią Saudyjską a Huti, przy czym obie strony coraz częściej atakują infrastrukturę gospodarczą.

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Saudyjski atak na terminal paliwowy

Kontrolowana przez rebeliantów stacja telewizyjna Al Masirah poinformowała, że Arabia Saudyjska zaatakowała Ras Isę, główny terminal paliwowy na kontrolowanych przez nich terenach. Chwilę wcześniej koalicja wojskowa pod przewodnictwem Rijadu wezwała cywilów do opuszczenia tego portu ze względów bezpieczeństwa, publikując oświadczenie wraz z mapą tego obszaru.

Następnie koalicja poinformowała, że przeprowadza "odpowiedź militarną" na ataki Huti, ale nie potwierdziła uderzenia konkretnie w terminal Ras Isa, który znajduje się w mieście portowym o tej samej nazwie.

Ras Isa służyła jako terminal eksportowy ropy naftowej przed wybuchem wojny w Jemenie w 2014 roku i bywała celem ataków zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela. Siły amerykańskie przeprowadziły atak na Ras Isę w kwietniu 2025 r. w ramach operacji mającej na celu odcięcie Huti od głównego źródła paliwa i pozbawienie ich dochodów. Również Izrael przeprowadził w 2025 r. atak na Ras Isę oraz dwa inne jemeńskie porty, twierdząc, że jest to odpowiedź na powtarzające się ataki rebeliantów na ten kraj.

Ostrzeżenia Huti

Huti wezwali w niedzielę przedsiębiorstwa żeglugowe do natychmiastowego wycofania swoich statków z saudyjskich portów nad Morzem Czerwonym, a pracowników i ludność cywilną przebywającą w pobliżu do ewakuacji.

Podobne ostrzeżenia wydali na początku listopada, gdy koalicja wojskowa pod przewodnictwem Rijadu zbombardowała kluczowy dla nich port Al-Hudajda na zachodnim wybrzeżu Jemenu. Huti przyznali się również do przeprowadzenia w czwartek ataku na rafinerię w prowincji Dżizan w Arabii Saudyjskiej.

Wojna w Jemenie rozpoczęła się pod koniec 2014 r., kiedy sprzymierzeni z Iranem Huti zajęli stolicę Sanę, co skłoniło koalicję wojskową do interwencji w obronie uznawanego na arenie międzynarodowej rządu. Wynegocjowane przez ONZ zawieszenie broni z 2022 r. było w dużej mierze przestrzegane aż do wznowienia walk w lipcu br., które pogłębiły trwający od dawna kryzys humanitarny w Jemenie.