Ugoda byłych pracowników Epsteina. Kwota sięga dziesiątków milionów

Jak wyjaśnia agencja, kancelaria reprezentująca ofiary Epsteina - Boies Schiller Flexner - poinformowała o zawarciu ugody w piśmie złożonym w sądzie federalnym na Manhattanie.

Wielomilionowe ugody

Ugoda wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd. Decyzja zakończy toczący się od 2024 r. proces przeciwko byłemu prawnikowi Epsteina Darrenowi Indyke'owi i byłemu księgowemu Richardowi Kahnowi, którzy są współwykonawcami testamentu finansisty.

Spadkobiercy Epsteina utworzyli wcześniej fundusz restytucyjny, który wypłacił ofiarom 121 milionów dolarów oraz dodatkowe odszkodowania w ramach ugód w wysokości 49 milionów dolarów.

Ani Indyke, ani Kahn "nie przyznali się do popełnienia żadnego wykroczenia" w ramach ugody - poinformował ich prawnik Daniel H. Weiner w oświadczeniu dla Reutersa.

"Ponieważ nie zrobili nic złego, współwykonawcy byli gotowi walczyć z roszczeniami aż do rozprawy, ale zgodzili się na mediację i ugodę w tym procesie, aby uzyskać ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii wszelkich potencjalnych roszczeń wobec spadkobierców Epsteina" - stwierdził Weiner.

Epstein zmarł w sierpniu 2019 roku w więzieniu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

Procesy i odszkodowania

W pozwie z 2024 r. prawnicy z kancelarii Boies Schiller Flexner stwierdzili, że Indyke i Kahn pomogli Epsteinowi stworzyć skomplikowaną sieć korporacji i kont bankowych, która pozwalała mu ukrywać nadużycia, opłacać ofiary i zapewniać gaże osobom rekrutującym, zapewniając im "hojne wynagrodzenie" za ich pracę.

Kancelaria prawnicza Boies pomogła wcześniej uzyskać ugody na kwotę 365 milionów dolarów z JPMorgan Chase i Deutsche Bank, oskarżając je o przeoczenie sygnałów ostrzegawczych dotyczących Epsteina, niegdyś ważnego klienta tych instytucji.

Opracowała Paulina Karpińska/kris