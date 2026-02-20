Logo TVN24
Ze świata

Ugoda byłych pracowników Epsteina. Kwota sięga dziesiątków milionów

Jeffrey Epstein (2004)
Kongresmeni o nieocenzurowanych aktach w sprawie Epsteina
Źródło: TVN24
Spadkobiercy majątku Jeffreya Epsteina zgodzili się zapłacić kwotę do 35 milionów dolarów w ramach rozstrzygnięcia pozwu zbiorowego. Dwaj doradcy Epsteina byli oskarżani o pomoc i podżeganie do handlu młodymi kobietami i nastolatkami w celach seksualnych - podał Reuters, powołując się na dokumenty sądowe.

Jak wyjaśnia agencja, kancelaria reprezentująca ofiary Epsteina - Boies Schiller Flexner - poinformowała o zawarciu ugody w piśmie złożonym w sądzie federalnym na Manhattanie.

Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji
TVN24
Virginia Giuffre trzyma zdjęcie z czasów, gdy była nastolatką
Oskarżyła Andrzeja o napaść seksualną. Jest oświadczenie rodziny
TVN24
2025-12-03T211045Z_1_LWD711703122025RP1_RTRWNEV_C_7117-USA-TRUMP-EPSTEIN-0001
"Epicentrum wykorzystywania dziewcząt". Co się działo na wyspie Epsteina
TVN24

Wielomilionowe ugody

Ugoda wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd. Decyzja zakończy toczący się od 2024 r. proces przeciwko byłemu prawnikowi Epsteina Darrenowi Indyke'owi i byłemu księgowemu Richardowi Kahnowi, którzy są współwykonawcami testamentu finansisty.

Spadkobiercy Epsteina utworzyli wcześniej fundusz restytucyjny, który wypłacił ofiarom 121 milionów dolarów oraz dodatkowe odszkodowania w ramach ugód w wysokości 49 milionów dolarów.

Ani Indyke, ani Kahn "nie przyznali się do popełnienia żadnego wykroczenia" w ramach ugody - poinformował ich prawnik Daniel H. Weiner w oświadczeniu dla Reutersa.

"Ponieważ nie zrobili nic złego, współwykonawcy byli gotowi walczyć z roszczeniami aż do rozprawy, ale zgodzili się na mediację i ugodę w tym procesie, aby uzyskać ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii wszelkich potencjalnych roszczeń wobec spadkobierców Epsteina" - stwierdził Weiner.

Epstein zmarł w sierpniu 2019 roku w więzieniu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

"Urocza Polka dla ciebie". "Piramida stręczenia kobiet" Epsteina

"Urocza Polka dla ciebie". "Piramida stręczenia kobiet" Epsteina

Katarzyna Górniak
Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"

Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"

TVN24

Procesy i odszkodowania

W pozwie z 2024 r. prawnicy z kancelarii Boies Schiller Flexner stwierdzili, że Indyke i Kahn pomogli Epsteinowi stworzyć skomplikowaną sieć korporacji i kont bankowych, która pozwalała mu ukrywać nadużycia, opłacać ofiary i zapewniać gaże osobom rekrutującym, zapewniając im "hojne wynagrodzenie" za ich pracę.

Kancelaria prawnicza Boies pomogła wcześniej uzyskać ugody na kwotę 365 milionów dolarów z JPMorgan Chase i Deutsche Bank, oskarżając je o przeoczenie sygnałów ostrzegawczych dotyczących Epsteina, niegdyś ważnego klienta tych instytucji.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Rick Friedman / Corbis / Getty Images

Tagi:
