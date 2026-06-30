Ze świata Ostra reakcja Warrena Buffetta. Kilkumiliardowa darowizna wstrzymana Oprac. Wiktor Knowski |

Bill Gates komentuje ujawnione akta dotyczące Jeffreya Epsteina Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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Fundacja znalazła się w centrum kontrowersji z powodu powiązań jej prezesa Billa Gatesa z Epsteinem. E-maile opublikowane na początku roku przez ministerstwo sprawiedliwości USA ujawniły również, że między Epsteinem a pracownikami Fundacji Gatesów była prowadzona korespondencja.

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Dyrektor generalny fundacji Mark Suzman zlecił przeprowadzenie zewnętrznego przeglądu w celu oceny dotychczasowych kontaktów fundacji z Epsteinem. Wyniki mają być znane latem.

Warren Buffett wstrzymuje miliardy

"WSJ" podał, powołując się na osoby zaznajomione z planami Buffetta, że inwestor, który co roku w czerwcu lub na początku lipca przekazywał Fundacji Gatesów akcje swojego konglomeratu Berkshire Hathaway o wartości kilku miliardów dolarów, odroczył decyzję w sprawie darowizny, prawdopodobnie do momentu opublikowania swojego dorocznego listu z okazji Święta Dziękczynienia.

95-letni Buffett w ciągu ostatnich dwóch dekad przekazał Fundacji Gatesa akcje Berkshire Hathaway o wartości ponad 47 mld dolarów.

Reputacja 70-letniego Billa Gatesa, współzałożyciela Microsoftu, ucierpiała po opublikowaniu przez ministerstwo sprawiedliwości USA dokumentów dotyczących Epsteina, choć nie został oskarżony o popełnienie żadnego przestępstwa. Wielokrotnie wyrażał ubolewanie z powodu swoich powiązań z nieżyjącym już finansistą i zaprzeczał, jakoby spędzał czas z ofiarami wykorzystywanymi seksualnie przez Epsteina. Przekonywał też, że nigdy nie był świadkiem jego przestępczych czynów.

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